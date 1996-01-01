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Предприниматели ждут худшего

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В январе 2005 г. интегральный индекс деловой активности, рассчитываемый в рамках совместного проекта Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", впервые за последние 13 месяцев не показал роста. А финансовый, торговый индексы, а также индекс предпринимательских оценок и ожиданий по итогам месяца даже снизились.

Особенно тревожным выглядит снижение последнего из этих показателей, поскольку именно он отражает реакцию бизнес-сообщества на изменения политического и экономического климата в стране. Индекс деловой активности иллюстрирует динамику основных индикаторов экономики -промышленного производства, уровня инвестиций, состояния фондового рынка и др.- и предпринимательских ожиданий по поводу изменения этих показателей. После рекордного роста в октябре прошлого года (+1,7%) темпы роста интегрального индекса деловой активности неуклонно снижались. В ноябре индекс вырос на 0,8%, в декабре - на 0,6%. В январе этого года рост прекратился. Чтобы понять причину этого, проанализируем динамику субиндексов, входящих в интегральный индекс деловой активности.

В январе произошло очередное замедление роста промышленного индекса. Индекс повысился на 0,4% в январе после роста на 0,9% в декабре и на 1,8% - в ноябре. Снижение этого показателя отражает ситуацию с динамикой промышленного производства в стране, которая стала ухудшаться еще летом, когда начали снижаться темпы промышленного роста. К концу года тенденция к замедлению промышленного роста окончательно оформилась: если за девять месяцев 2004 г. рост промышленного выпуска составил 6,5%, то по итогам года он вырос всего на 6,1%. В 2005 г. МЭРТ не ожидает каких-либо улучшений в промышленности, более того, в министерстве прогнозируют замедление роста промпроизводства до 5,5%. Оживление же производства будет зависеть от того, вернется ли правительство к либеральной экономической политике, которая уже доказала свою эффективность в 2003-м и первой половине 2004 г.

Финансовый индекс в январе резко увеличил темпы падения, потеряв сразу 1,6% после снижения в декабре на 0,3%. Ситуация на финансовых рынках характеризовалась ухудшением рыночной конъюнктуры, несмотря на такие факторы повышения спроса на рублевые инструменты, как резкий рост банковской ликвидности и укрепление курса рубля к доллару.

Торговый индекс впервые за долгое время испытал падение, снизившись в январе на 0,5% после роста в декабре на 1%. Снижение индекса, наметившееся в декабре, обусловлено во многом замедлением роста розничной торговли в стране. В ноябре розничный товарооборот вырос по сравнению с октябрем всего на 1,6% после роста в предыдущем месяце на 3,3%.

Хотя частное потребление остается одним из немногих пока еще растущих компонентов ВВП, без оживления в экономике этот рост будет недолгим. Повышение реальных располагаемых доходов и зарплат во втором полугодии 2004 г. существенно замедлилось. В ноябре рост зарплат в годовом выражении составил лишь 4,4%, а реальные располагаемые доходы повысились лишь на 1,9%.

Потребительский индекс в январе продемонстрировал умеренный рост, повысившись на 0,4% после роста в декабре на 0,7%. Положительная динамика индекса обусловлена во многом сохранением роста реальных располагаемых доходов населения, хотя в последние месяцы он и замедлился. Вполне вероятно, что в новом году потребительский сектор обретет дополнительную поддержку: как известно, с 1 января 2005 г. зарплата работников бюджетной сферы на федеральном уровне будет повышена на 25%, на уровне субъектов - на 20%. В то же время часть этого прироста будет съедена очередным повышением тарифов на услуги ЖКХ, из-за чего эффект от роста заработной платы может оказаться для потребления минимальным.

После двух месяцев слабого роста индекс предпринимательских оценок и ожиданий испытал довольно резкое падение - сразу на 0,6%. Такая динамика вполне объяснима. Ухудшение инвестиционного климата в стране в декабре - первой половине января продолжилось. Сохраняется неопределенность по ряду принципиальных вопросов - не только относительно характера будущих взаимоотношений власти и крупного бизнеса, но и либерализации акций "Газпрома", темпов энергореформы. Естественным итогом ухудшения инвестиционного климата стал отток капитала из России.

Как показали недавние опросы общественного мнения, россияне испытывают все большее разочарование в связи с тем, что происходит в стране. По данным независимого Аналитического центра Юрия ЛЕВАДЫ, число тех, кто считает, что Россия движется в неверном направлении, последние 11 месяцев уверенно растет. Результаты различных опросов общественного мнения свидетельствуют также о том, что патерналистские настроения сильны, а деловая активность низка. Последнее связано с репрессивной экономической политикой государства и общим ощущением неустойчивости политической системы.

При подготовке статьи использовались материалы Ассоциации менеджеров России.

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