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Чистая прибыль ДВМП: выше или ниже?
Выручка Дальневосточного морского пароходства ("ДВМП"), рассчитанная по международным стандартам, выросла в 2004 г. на 24% - до $ 429 млн с $ 346 млн, полученных годом ранее. Показатель EBITDA повысился до $ 88 млн с $ 67 млн. Операционная прибыль выросла до $ 121 млн с $ 88 млн, полученных в 2003 г.
Об этом сообщила Объединенная финансовая группа со ссылкой на предварительные дынные, озвученные пароходством на инвестиционной конференции в Лондоне.
Чистая прибыль ДВМП снизилась с $ 94 млн до $ 42 млн. Инвесткомпания отмечает, что падение чистой прибыли в 2004 г. связано с влиянием на показатели 2003 г. не денежной статьи "обязательная переоценка флота". По ее данным, без учета этого показателя чистая прибыль ДВМП в 2004 г. выросла на 10%.
Представители ДВМП в настоящее время недоступны для комментариев.
"Предварительные результаты за 2004 год свидетельствуют о том, что ДВМП удалось с выгодой для себя воспользоваться благоприятной конъюнктурой мировых рынков", - говорится в обзоре инвесткомпании.
"Судя по предварительным данным, ОАО "ДВМП" продолжает демонстрировать хорошие финансовые результаты. Эти улучшения мы связываем с грамотной политикой, проводимой руководством компании. Рост выручки за 2004 г. по сравнению с 2003 г. объясняется увеличением объемов грузоперевозок, в частности на китайском направлении, вводом в эксплуатацию новых линий (Владивосток-Магадан-Владивосток, Владивосток-Анадырь-Владивосток) и сокращением производственных издержек. Снижение чистой прибыли произошло за счет масштабных ремонтных работ, основные из которых компания проводила во II квартале 2004 г. и увеличением фонда заработной платы работникам (в среднем на 28%)", - комментирует аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ.
По его словам, принятый план стратегического развития ОАО "ДВМП" до 2009 г. дает результаты уже сейчас. "Компания постоянно увеличивает свой контейнерный парк, приобретает как новые, так и second-hand суда, проводит их модернизацию, увеличивает географию перевозок. Это позволит усилить занимаемые позиции на рынке морских перевозок. Несмотря на отмену аукциона по продаже госпакета ДВМП, мы ожидаем, что этот пакет все-таки будет продан и покупателем станет группа "Промышленные инвесторы". Выход государства из состава акционеров открывает возможность для привлечения инвестиций посредством IPO. По нашей оценке, вероятность такого события достаточно высока", - считает Е.Стародубцев.
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