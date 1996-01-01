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КИС для бизнеса
Для всех развивающихся компаний рано или поздно наступает момент, когда необходимо менять существующую систему учета, так как ее дальнейшее совершенствование уже не имеет смысла.
Правильно выбрать корпоративную информационную систему (КИС) для автоматизации своего бизнеса действительно не так просто. Сегодня в России представлено порядка 150 различных программных продуктов для планирования и управления предприятием. Мы расскажем только о системах, которые по классу близки к ERP (Enterprise Resource Planning - система планирования и управления ресурсами предприятия).
Из зарубежных систем в России наиболее популярны: Microsoft Business Solutions-Axapta, SAP, Oracle, IFS, scala, Concorde, BAAN. Из отечественных можно назвать 1С8.0, Галактика, Парус, БЭСТ-ПРО, Флагман. Все перечисленные продукты обладают прекрасной функциональностью.
На выбор системы приходится примерно 3-4% от стоимости проекта автоматизации, но именно этот этап позволяет существенно снизить риск провала всего начинания.
На самом деле задача выбрать КИС для предприятий нашего края не такая сложная, так как выбор невелик. Конечно, функциональность - это важная характеристика системы, но, как правило, типовой функциональности хватает у всех, а специфику предприятия все равно нужно будет дорабатывать дополнительно. На мой взгляд, самой важной составляющей в успешном внедрении проекта является наличие компании, которая представляет разработчика программного обеспечения в нашем крае. Дело в том, что если заключить договор, например, с московской компанией, то из-за ее удаленности резко возрастает стоимость внедрения, снижается скорость реакции на решение проблем, затягивается срок внедрения проекта.
Поэтому лучше все же обратить внимание на местных игроков этого рынка. Итак, какие КИС представлены в нашем городе? Это прежде всего Axapta, БЭСТ, Галактика и Парус. Что касается ценовых характеристик, то разброс цен весьма велик. Например, в среднем одно рабочее место стоит: у "Галактики" от $ 1 300-2 000, у "Паруса" - от $ 1 000-1600, у Axapta - от $ 1500-2500, и эти величины сильно зависят от количества покупаемых рабочих мест. Невысокие цены для комплекса БЭСТ-5. Выбирая КИС для компании, не следует забывать и о том, что услуги по внедрению всегда больше, чем стоимость приобретаемого программного продукта. Кроме этого, многие компании назначают 10-20% от стоимости приобретенного программного обеспечения как обязательный платеж один раз в год. Это - за сопровождение, которое на практике сводится к поставке новых редакций.
Кроме вышеперечисленных программ, есть на рынке и еще одно предложение - 1С8.0. Ни в коем случае не нужно путать или проводить аналогии с седьмой версией 1С. Это абсолютно разные продукты. Общая идеология оставлена, и переход с седьмой на восьмую версию не вызывает проблем, но "восьмерка" очень сильно отличается по всем параметрам в лучшую сторону. Один недостаток все-таки есть. Она требовательна к ресурсам компьютера, но и эта проблема решается путем использования терминального режима и web-решений. При этом у этого продукта традиционно низкие цены - стоимость конфигурации $ 6 000 на 10 рабочих мест и дополнительно каждое рабочее место $ 100 при их числе более 9.
Этот вариант поставки имеет название "Управление производственным предприятием" (УПП), он рассчитан на сотни одновременно работающих пользователей. Есть и отдельные недорогие решения - конфигурация "Управление торговлей", которая стоит $ 420, и "Бухгалтерский учет" - $ 300. Следует отметить, что низкие цены удается держать за счет огромного тиража этого продукта на российском рынке.
В "1С:Предприятии 8.0" реализован механизм управления распределенными информационными базами, который обеспечивает работу единого прикладного решения с территориально разнесенными базами данных, объединенными в многоуровневую иерархическую структуру. Это дает возможность строить на основе конфигурации "Управления производственным предприятием" решения для предприятий сетевой или холдинговой структуры, позволяющие эффективно управлять бизнесом и видеть картину "в целом" с необходимой для принятия решений оперативностью. Опять же не все КИС позволяют такое, и нужно обязательно контролировать этот вопрос.
Но главным в выборе является не столько конкретная КИС, сколько вопрос, с кем внедрять! И вот здесь становится ясным, что программистов на 1С более чем достаточно. Выбор есть, а если он не удачен, то внедренцев можно поменять.
Об авторе: Сергей МОИСЕЕВ, кандидат технических наук, директор компании "СОЗВЕЗДИЕ".
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