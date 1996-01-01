Фиорина ушла

Одна из самых влиятельных бизнес-леди США Карли ФИОРИНА, главный исполнительный директор и председатель совета директоров Hewlett-Packard, покинула свой пост.

"Я сожалею о разногласиях между советом директоров и мной относительно исполнения стратегических задач HP, но я уважаю их решение", - говорится в заявлении, распространенном Фиориной. Решение вступило в силу немедленно. После того как о нем стало известно, котировки акций компании выросли на 10%. В качестве выходного пособия Фиорина получит $ 21 миллион.

Временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора компании стал финансовый директор Hewlett-Packard Роберт УЭЙМАН. Предприятие немедленно начинает поиски нового главы. Председателем совета директоров без исполнительных полномочий назначена Патриция ДАНН, член совета с 1998 года.

Фиорина возглавляла компанию шесть лет. В последнее время ее деятельность подвергалась критике из-за того, что HP не оправдывал ожиданий рынка. Всего несколько дней назад Карли Фиорина отрицала сообщения газет о том, что ее пытаются отодвинуть в сторону от руководства Hewlett-Packard, и говорила, что у нее прекрасные отношения с советом директоров. При Фиорине предприятие, продолжая выпускать свой основной продукт - принтеры, вышло на рынок персональных компьютеров. В 2002 г. Фиорина настояла на слиянии с фирмой Compaq, целесообразность которого у многих вызывала сомнения. Деятельность Фиорины активно критиковали аналитики Уолл-стрит, которые указывали на слабость возглавляемой ею компании в конкурентной борьбе с IBM и Dell.

Эксперты считают, что неожиданный уход Карли Фиорины знаменует перемену в стратегии Hewlett-Packard.