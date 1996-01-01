Хозяин трех полос

На днях Земельный суд Кельна удовлетворил иск Adidas-Salomon AG к американской компании Nike и немецкому производителю одежды Tom Tailor. Суд признал, что эти компании эксплуатировали товарный знак Adidas - три белые полоски. Теперь Nike обязана прекратить выпуск и изъять из продажи тренировочные штаны с двумя параллельными полосками по шву, а Tom Tailor - куртки с такой же отделкой по рукаву. Параллельные полоски, которые не дают покоя конкурентам, были находкой сына немецкой прачки Ади ДАССЛЕРА. В историю спорта он вошел тем, что в 1920 году придумал шипованные бутсы.

Тапочки из старых шинелей

Педантичный ариец Адольф Дасслер родился 3 ноября 1900 года в маленьком баварском городишке Герцогенаурах. Его мать была прачкой, а отец - пекарем. Ади, как называли Адольфа в семейном кругу, рос тихим мальчиком. Его страстью был футбол, который как раз тогда стал самой популярной игрой в Европе.

В 1918 году война закончилась поражением Германии. В стране царила разруха и инфляция, а миллионы возвращавшихся с фронта солдат пополняли армию безработных. Для семьи Дасслер наступили плохие времена. Промаявшись случайными заработками, в начале 1920 года Дасслеры на семейном совете решили организовать семейное дело - пошив обуви.

К реализации идеи Дасслеры подошли с немецкой обстоятельностью. Под обувную мастерскую отдали прачечную матери. Изобретательный Ади переделал велосипед в машинку для разделки шкур. Его сестры и мать делали выкройки из холста. Ади, его старший брат Рудольф (или Руди по-семейному) и отец кроили обувь.

Первой продукцией семьи Дасслер были спальные тапочки. Материалом для них служило списанное военное обмундирование, а подошвы вырезали из старых автомобильных покрышек. Сбыт этой конверсионной продукции взял на себя Руди. Ади занимался организацией производства и выдумкой новых моделей. Через четыре года двенадцать работников, включая членов семьи, производили по 50 пар обуви в день. А в июле 1924 года основали компанию "Обувная фабрика братьев Дасслер".

Бутсы с шипами

Оба брата с их противоположными характерами хорошо дополняли друг друга. Если Ади был изобретательным и робким интеллектуалом и гонял в футбол, то Руди имел взрывной характер и любил секс, джаз и бокс.

К 1925 году дела фирмы пошли так хорошо, что Ади смог себе позволить небольшую фантазию. Как заядлый игрок в футбол, он придумал и сшил футбольные бутсы с шипами, которые выковал для него местный кузнец. Так родилась шипованная спортивная обувь.

Футбольная модель оказалась удобной и вместе с гимнастическими тапочками стала основной продукцией Дасслеров. Скоро производство уже не умещалось во дворе их дома. В 1927 году Дасслеры арендовали для своей фабрики целое здание. Теперь штат был увеличен до 25 человек, а производство - до 100 пар обуви в день. Скоро Дасслеры выкупили арендованную фабрику, и вся семья перебралась в стоящий неподалеку от нее особнячок.

Олимпийский "Дасслер"

Успех шипованных футбольных бутс надоумил Ади делать обувь специально для сильнейших участников Олимпиад. Впервые спортсмены выступили в шипованной обуви "Дасслер" на Олимпиаде 1928 года в Амстердаме. На следующей Олимпиаде в 1932 году в Лос-Анджелесе немец Артур ЙОНАТ стал третьим в беге на 100 метров. Но самым успешным для Ади стал 1936 год. У него родился первенец, а на берлинской Олимпиаде чернокожий американский бегун Джессе ОУЭНС в обуви "Дасслер" завоевал четыре золотые медали и установил пять олимпийских рекордов.

С этого момента "Дасслер" стал непризнанным стандартом спортивной обуви. Успех маркетинга Ади был очевиден. В год Олимпиады в Берлине продажи "Фабрики братьев Дасслер" превысили 400 000 немецких марок. В 1938 году открывается вторая фабрика Дасслеров в Герцогенаурахе. Всего их предприятие производит ежедневно 1000 пар обуви.

Убежденные нацисты

К этому моменту оба брата Дасслер были убежденными членами нацистской партии. А когда в 1939 году Германия начала новую мировую войну, они перепрофилировали производство на выпуск военной обуви. Здесь общее понимание своего долга перед родиной у братьев Дасслер закончилось. Руди пошел воевать, а Ади остался руководить семейным делом.

Когда Германия проиграла и эту войну, Ади досталась своя доля национальной катастрофы. В 1945 году Герцогенаурах попал в американскую зону оккупации. И пока фабрика Дасслеров поставляла в Соединенные Штаты хоккейные коньки по контрибуции, янки комфортно расположились в семейном особняке. А жена Ади, чтобы прокормить семью, сама вскапывала грядки и ухаживала за скотом. Но длилось это недолго. Через год американцы ушли, а брат Руди вернулся из лагеря для военнопленных.

Семейное дело братьям пришлось поднимать почти с нуля. Обувь "Дасслер" опять производилась из остатков военной амуниции, а 47 наемных работников получали зарплату натурой - дровами и пряжей. Правда, былого понимания между братьями уже не было. А весной 1948 года, вскоре после смерти отца, они разругались окончательно и решили разделить компанию. Руди забрал себе одну фабрику, а Ади - другую. Еще братья условились не использовать название и символику семейного предприятия. Ади назвал свою фирму Addas, а Руди - Ruda. Но через несколько месяцев Addas превратился в Adidas (аббревиатура от Ади Дасслер), а Ruda - в имя лесного тигра Puma. Так умер всемирно известный бренд Dassler.

Сами братья до конца своих дней хранили молчание о причинах ссоры. Возможно, Руди так и не смог простить Ади, что после войны тот не попытался вызволить его из лагеря для военнопленных, используя знакомство с американскими офицерами. А может быть, они просто не смогли разделить наследство отца. В любом случае после развала семейного предприятия братья друг с другом не разговаривали, а Puma и Adidas стали самыми ожесточенными конкурентами.

Более того, вражда основателей "Пумы" и "Адидас" перекинулась на их родной городок Герцогенаурах. Каждая компания содержала в городе свою футбольную команду, их сотрудники демонстративно пили разное пиво, и даже дети сотрудников посещали разные школы.

Костюмы с полосками

Расставшись с братом, Ади стал единоличным хозяином собственной компании. Теперь ему не надо было ни с кем советоваться. Воспользовавшись этой "вседозволенностью", он уже через год "слегка" нарушил договор с братом - не использовать символику "Фабрики Дасслеров". Ади взял две полосы в эмблеме Dassler, пририсовал к ним третью и запатентовал это как символ "Адидас".

Чтобы не позволить брату обойти его, Ади берется за свое любимое дело - изобретательство. В 1949 году он создает первые бутсы со съемными резиновыми шипами. В 1950-м - футбольные бутсы, приспособленные для игры в футбол в неблагоприятных погодных условиях: на снегу и на мерзлой земле. Заодно он вспоминает все старые связи с национальными олимпийскими комитетами. На Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году большинство спортсменов обуваются уже не в Dassler, а в Adidas.

На той же Олимпиаде Ади приходит в голову мысль предлагать спортсменам другие товары под маркой Adidas. Первой пробой диверсификации стало начатое через несколько месяцев производство спортивных сумок. И хотя кроссовки остаются основным производством, Ади подыскивает себе партнера, который возьмет на себя производство одежды. Случайно на какой-то вечеринке Ади познакомился с хозяином текстильной фабрики Вилли ЗЕЛЬТЕНРАЙХОМ. Выпив вместе, Ади заказал ему тысячу спортивных костюмов с тремя полосками вдоль рукавов. Товар пошел хорошо, а партнеры так понравились друг другу, что скоро Зельтенрайх стал шить только для "Адидас".

Отец спортивной рекламы

Год от года обувь от Ади Дасслера становилась все более сложной технически и технологически. Некоторые конкуренты начали даже делать упор в своей рекламе на простоту своих моделей и их проверенность временем. Но уже в 1954 году инновационная обувь Adidas оказывается вне конкуренции в мире профессионального спорта. В этом году обутая в обувь Adidas сборная Германии впервые стала чемпионом мира по футболу. Нация была в восторге - немцы впервые со Второй мировой стали победителями. Ади лично присутствовал на решающих матчах в Берне. Под его руководством перед каждой игрой бутсы футболистов приспосабливали к грунту и погодным условиям с помощью новой технологии съемных шипов.

Эта победа навела Ади на мысль размещать рекламу прямо на стадионах. В 1956 году он подписал с Олимпийским комитетом соглашение о рекламе Adidas на Олимпийских играх в Мельбурне. Так Ади Дасслер открыл современную эру коммерциализации спорта.

1960-е и 70-е годы стали золотой эрой "Адидас". Ненавистный брат и хозяин "Пумы" остался где-то далеко позади. Фирма Ади Дасслера безраздельно господствовала в мире спорта, ее влияние ощущалось даже через "железный занавес". Политбюро ЦК КПСС в 1972 году, решая вопрос об экипировке советской олимпийской сборной, остановило свой выбор на "Адидас".

Все это время Adidas оставалась закрытой частной компанией Ади, и руководил ею Ади лично до самой смерти. Но под конец жизни он стал говорить, что Adidas была для него не целью, а только средством. "Единственным важным делом в моей жизни был спорт", - замечал он. Умер Адольф Дасслер в 1978 году от сердечной недостаточности, оставив своим пятерым детям процветающую компанию с оборотом свыше $ 500 млн и продающую помимо одежды и аксессуаров 45 млн пар обуви 150 моделей в год.

Но семейного бизнеса из "Адидас" не вышло. Подобно тому, как сам Ади разругался со своим братом из-за "Фабрики братьев Дасслер", его дети теперь стали бороться за контроль над Adidas. Не прошло и десяти лет, как из-за допущенных ими просчетов в бизнесе они вынуждены были продать фирму всего за $390 млн. Став типичным для нашего времени акционерным обществом без крупных совладельцев, Adidas существует до сих пор, но это уже совсем другой "Адидас".