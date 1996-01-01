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Приморье поборется за "Золотого Меркурия"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувший четверг на мебельной фабрике AUSTRALUX состоялось торжественное вручение Специального диплома регионального конкурса Национальной премии "Золотой Меркурий", проводимого Торгово-промышленной палатой России

Конкурс проводится в России с 2002 г., и только в этом году к нему подключилось Приморье. Производственная компания "Интертрейдсервис" из группы компаний AUSTRALUX стала победителем в номинации "Производство потребительской продукции".

Председатель ПТПП Владимир БРЕЖНЕВ поздравил с победой владельца группы компаний AUSTRALUX Александра ЗУБКО и вручил ему диплом в присутствии коллектива фабрики, отметив, что победа в конкурсе была заслуженной, но непростой, так как критерии для отбора были достаточно жесткими. Более 100 компаний изъявили желание участвовать в нем, а соответствовали требованиям всего около 30 (в разных номинациях).

С 15 февраля здесь приступил к работе в качестве управляющего директора специалист из Германии Александр АРНОЛЬД, имеющий более чем 30-летний стаж работы. С ним заключен контракт на три года. Задачи, поставленные перед ним, - внедрение системы менеджмента качества (ISO 9001:2000) и создание ремесленного училища, где будут 3 года учить ремеслу столяра так, как это делают в той же Германии.

Теперь компании предстоит защищать честь Приморья на общероссийском этапе конкурса "Золотой Меркурий".

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