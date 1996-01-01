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Предпринимателей смутило слишком много "желтого"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предприниматели Хабаровска обвиняют городские власти в осуществлении "неконтролируемой экспансии иностранцев" и чуть ли не в прямом пособничестве иностранным инвесторам в ущемлении прав отечественных предпринимателей.

На очередном заседании Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей так были расценены планы городских властей относительно строящегося торгового центра "Азия". Соль ситуации в том, что в обмен на полторы тысячи торговых мест для китайских предпринимателей, китайские инвесторы должны через 15 лет передать все имущество торгового комплекса в собственность города. Но уже сейчас строящийся комплекс согласно постановлению мэра № 1784 считается муниципальным объектом. Под этим статусом он уже упомянут в разрешительных документах.

- Пришли иностранцы и начали строить торговый центр. Ничего и никого не спросив. Даже собственника земли - ООО "Алконост". Во всяком случае предприниматели расценили действия иностранных инвесторов и родных властей именно так и подготовили соответствующее обращение к полномочному представителю президента ПУЛИКОВСКОМУ, губернатору ИШАЕВУ и мэру города СОКОЛОВУ. В обращении, в частности сказано: "В получении земельных участков власти дают приоритет иностранцам. Интересы иностранного инвестора ставятся вопреки интересам собственного налогоплательщика".

При неотлаженном контроле над миграционными процессами привлекаются в большом количестве иностранные инвесторы и рабочая сила. И в то же время полностью игнорируются протесты свободных предпринимателей. Хотя ради справедливости отметим, что Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей поддерживает власти края в создании условий для привлечения иностранцев в депрессивные отрасли экономики, такие как сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, переработка вторичного сырья, дорожное строительство. Но вот торговля... Эта отрасль у нас не в депрессии, торговать и сами можем. Кстати, мнение простых жителей, собственного бизнеса не имеющих, нейтральное. Если от этого цены не взлетят, то и ладно. А кто инвестор, кто владелец - без разницы.

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