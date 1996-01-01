Типичные ошибки тех, кто ищет работу

Специалисты Всероссийского кадрового конгресса, составили список самых распространенных ошибок людей, ищущих работу. Потерпевшие неудачу в поисках работы допускают одни и те же промахи. Наиболее распространенные ошибки при поиске работы:

1. Непродуманная стратегия поиска работы: хаотичная рассылка резюме, использование только одного источника (например, интернета).

2. Завышенные зарплатные и карьерные амбиции.

3. Неудачная самопрезентация на собеседовании.

4. Нечеткая формулировка целей - к примеру, человек не может сказать, чем бы он хотел заниматься.

5. Обман в резюме или нечестность на собеседовании.

6. Плохие манеры: неотключенный мобильный телефон на интервью, опоздания на встречу с рекрутером.

7. Перегруженное информацией, длинное резюме.

8. "Торговля" за более высокую зарплату на последнем этапе отбора.

9. Неправильное самопозиционирование (работа не по профессии).

10. Затрагивание неуместных тем на собеседовании (например, подробности личной жизни, некорректные отзывы о предыдущих местах работы).

В целом все просчеты можно разделить на три группы: ошибки в стратегии поиска работы, на собеседовании и в резюме.

Более серьезная неадекватность соискателя, скажем завышенные или заниженные зарплатные амбиции, могут вообще закрыть все двери. Рекрутеры записывают в аутсайдеры тех, кто не может ответить на вопрос о зарплате. Как вспоминает гендиректор интерактивного творческого агентства E-generator.ru Юрий ББЕЛОУСОВ, когда он устраивался на работу, то на вопрос: "Какую максимальную зарплату вы бы хотели иметь" -он написал: "Бесконечность". "Меня признали несерьезным человеком, с которым нельзя иметь никаких дел", - говорит он.

Самый большой просчет - не иметь никакой стратегии поиска работы, уверен Алексей КОЛОТВИН, эксперт Всероссийского кадрового конгресса. Бессистемная рассылка резюме и использование только одного источника информации с предложениями о работе ведут к недооценке других возможностей. По мнению Колотвина, чтобы получить 10 реальных предложений о работе, надо разослать резюме в 100 мест. Плохие стратеги не записывают адресов компаний, куда резюме уже отправлено. Когда по одному и тому же адресу приходит несколько одинаковых резюме, менеджеров по персоналу и рекрутеров это раздражает.

В тройке самых распространенных ошибок - неумение себя преподнести на собеседовании, плохо проведенная самопрезентация. "Я был тогда очень худой, пришел в потертых джинсах и майке, - вспоминает Белоусов. - Мой вид никак не вязался с должностью директора, пусть и творческого. На деловых встречах заказчики всегда первыми начинали разговор с моим подчиненным, который значительно толще меня". Порой сильный специалист, потерявший работу, на собеседовании ведет себя неуверенно, слишком рьяно демонстрирует свое желание получить работу, что оставляет неприятное впечатление.