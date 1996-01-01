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Менеджеры по персоналу объединились в клуб

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Клуб менеджеров по персоналу, существующий при кадровом агентстве "Успех", после некоторого перерыва вновь возобновил свою работу. На очередном заседании обсуждался вопрос создания оптимальной системы оплаты труда для сотрудников контактной зоны.

"Идея создать такой клуб, в рамках которого менеджеры по персоналу самых разных компаний могли бы общаться и обмениваться профессиональным опытом, была у нас давно, - говорит директор кадрового агентства "Успех" Елена РАУД. - Постепенно необходимость такого профессионального сообщества поняли и сами менеджеры по персоналу и стали объединяться. Теперь на каждом заседании клуба, который проходит раз в месяц, собирается порядка 25 человек - менеджеры по персоналу самых разных компаний (российских, иностранных, торговых, риэлторских и т.д.).

Заранее мы обговариваем тему, по которой участники обмениваются как удачным, так и неудачным опытом. В завершении заседания клуба я обязательно провожу деловую игру по заявленной теме".

Следующее заседание клуба менеджеров по персоналу состоится в середине марта. Тема заседания очень актуальна для специалистов в области работы с персоналом: что лучше - искать профессионала на стороне или учить собственный персонал и продвигать его по служебной лестнице.

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