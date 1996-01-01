ТУРНИФ рвется в флагманы отрасли

Наступивший год для ОАО "ТУРНИФ" юбилейный. И поскольку портом приписки крупнейшей рыбодобывающей компании региона является Владивосток, это событие коснулось всего города.

Праздничный вечер в Краевом академическом театре им. Горького - яркое шоу с лазерными спецэффектами, приглашенными звездами театра и кино, отличной концертной программой и морем цветов - собрал 11 февраля сотни гостей из числа представителей органов государственной власти и управления, партнеров, коллег по бизнесу, работников и ветеранов компании. А 12 февраля в районе Спортивной Гавани прошли праздничные гуляния и Открытый чемпионат по подледному лову "Народная рыбалка".

В общем рыбаки гуляли по приморской традиции - с размахом. И как выяснилось, причастных к трудовой биографии известной на Дальнем Востоке компании среди приморского истеблишмента много.

"Сегодня мы с гордостью вспоминаем славное прошлое компании и уверенно смотрим в будущее, - по праву заявил на юбилейных торжествах президент Управляющей компании ТУРНИФ Дмитрий ГЛОТОВ. - Мы гордимся тем, что, преодолев все сложности переходного периода, пережив сокращение флота и переориентацию деятельности, сохранили ТУРНИФ и его золотой фонд - кадры. Ведь компания всегда славилась настоящими профессионалами, которые своим трудом создавали ее историю". В том числе - новую историю.

Досье Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ) было создано в 1970 г. для выполнения научно-исследовательских и рыбопоисковых работ, направленных на увеличение эффективности промысла. Более 20 лет 26 научных лабораторий, включая "летающую" ИЛ-18, вели кропотливую работу по изучению тихоокеанских ресурсов и поиску промысловых скоплений рыбы. Более 70 исследовательских и поисковых судов бороздили просторы Тихого океана. Полученные результаты использовались всей флотилией Дальнего Востока. В 80-е на долю палтуса и сардины, минтая и сельди, наваги и ставриды, лосося и терпуга, добытых из разведданных ТУРНИФом запасов, приходилось 93% суммарного вылова дальневосточным флотом. А в 1983 г. рыбацкие предприятия региона впервые перешагнули 4-миллионный рубеж добычи, - и в этом была немалая заслуга владивостокского ТУРНИФа.

Хотя, помимо научно-поисковых работ, суда ТУРНИФа всегда выполняли еще и госплан по добыче: ежегодный улов составлял 13-22 тыс. тонн, перестройка ударила по научно-исследовательскому флоту больнее всего. Государство прекратило финансирование научно-исследовательских программ, и предприятие было вынуждено отказаться от поисково-разведывательных работ. Пришлось свернуть деятельность нерентабельных совместных предприятий и продать устаревшие суда. А в 1993 г. компания реорганизовалась в ОАО "ТУРНИФ" и сделала ставку на добычу и переработку рыбы и морепродуктов.

Сегодня ТУРНИФ является предприятием полного производственного цикла и входит в тройку лидеров Дальневосточного региона по объемам добычи и производству рыбной продукции. Флот компании состоит из семи хорошо оснащенных морозильных траулеров, которые регулярно модернизируют, что позволяет добывать около 60 тыс. тонн биоресурсов ежегодно. В последние годы компания занялась рыбопереработкой. Так, в ноябре 2003 г. компания запустила в строй береговой рыбокомбинат проектной мощностью 5 тыс. тонн в год. Установленные на нем технологические линии соответствуют высоким международным стандартам и позволяют выпускать более 50 видов продукции. Благодаря особой системе управления качества в 2004 г. предприятие стало Золотым лауреатом "Российской марки" и дипломантом конкурса "100 лучших товаров России".

На юбилейном вечере в адрес компании звучало много теплых слов, причем не только от партнеров и представителей властных структур, но и от конкурентов, которых, кстати, руководство ТУРНИФа называет коллегами и друзьями.

"ТУРНИФ - это не только очень перспективная и грамотно развивающаяся компания, но еще и социально-ответственная, -заметил в своем выступлении председатель Приморской торгово-промышленной палаты Владимир БРЕЖНЕВ. - Многими своими начинаниями она обеспечивает будущее Приморья". Действительно, предприятие активно участвует в социально-благотворительных программах, оказывая помощь малоимущим слоям населения, помогая больницам и детским учреждениям, а также финансируя ряд спортивных школ и клубов. Кроме того, вот уже несколько лет компания является генеральным спонсором краевого театра им. Горького.

И слова президента УК "ТУРНИФ" Дмитрия Глотова перед рыбаками звучали уверенно: "Будущее видится нам стабильным и перспективным. В ближайших планах - обновление добывающего флота, модернизация оборудования, развитие глубокой переработки и освоение новых рынков сбыта продукции. Будем продолжать делать все возможное, чтобы вернуть Приморью звание рыбацкого края".