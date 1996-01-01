Своя граница

Парадоксальность ситуации с автомобильными пунктами пропуска, которые можно смело назвать негосударственными, вскоре может измениться. Приход в собственники администрации края может как навредить, так и улучшить приграничную инфраструктуру Приморья. Ясно пока одно - приход административного ресурса монополизирует отрасль, но насколько это страшно и по какому сценарию все будет развиваться?

"Монополия на государственной границе будет существовать всегда, ведь конкуренция здесь не нужна. Если будет принято решение о создании единой администрации с участием АПК, то в будущем могут появиться единые правила работы для переходов и развитие приграничной торговли получит дополнительный стимул", - говорит руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Владимир ТАЛАНЦЕВ.

По официальной версии, создание единой администрации, которая бы управляла всей пограничной инфраструктурой, находящейся в крае, необходимо для решения поставленной Президентом РФ ПУТИНЫМ задачи по увеличению товарооборота с КНР как минимум в 2 раза. По неофициальной - собственность пунктов пропуска, объединенную в одну структуру, впоследствии можно будет передать таможенной службе за очень большие деньги.

Досье На территории края функционирует 18 пунктов пропуска через государственную границу РФ. Из них 9 морских, 5 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 воздушный. Основной поток грузов в весовом выражении - 85%, более 46 млн тонн, пропускается через морские пункты, еще около 12% перемещается железной дорогой и 3% автомобильным транспортом.

Большая часть китайского импорта идет через железнодорожный пункт пропуска "Гродеково" и автомобильные переходы, один из которых, "Марково", практически не эксплуатируется, другой - "Турий Рог" работает меньше чем в половину возможной нагрузки, а три остальных - "Краскино", "Пограничный" и "Полтавка", традиционно считают входящими в интересы бизнеса от власти. Все автомобильные пункты пропуска были открыты во второй половине 1992 г.

Дайте мне немного границы...

О проблемах пунктов пропуска, особенно автомобильных, и о необходимости создания единой администрации докладывал вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ на состоявшейся 27 января коллегии при губернаторе края "О состоянии и перспективах развития пунктов пропуска через границу РФ на территории Приморья". Согласно его докладу, все очень плохо, особенно на некоторых, "неугодных", переходах. Для решения этих, в общем-то, систематических и давних проблем на коллегии постановили, что необходимо обратиться к председателю Правительства РФ и в Министерство регионального развития России с предложением передать с баланса ФТС на баланс Приморского края земельные участки, отведенные для размещения автомобильных пунктов пропуска, а также расположенных на них объектов государственной собственности.

Это в общем-то логичный административный шаг, особенно если вспомнить, что история бизнес-борьбы за пункты пропуска началась еще в перестроечные времена. Тогда все решалось подобными административно-рычажными мерами. В то время федеральный центр понимал важность пунктов пропуска в Приморье, а денег на организацию в регионе таможенно-пограничной инфраструктуры не выделял. В конце концов было принято "Временное положение о пунктах пропуска в Приморском крае", в котором предусматривалось привлечение средств из "иных" источников, и поскольку слова "инвестор" тогда никто не знал, столь выгодным бизнесом занялись предприниматели.

На первых порах они вкладывали немалые средства в обустройство инфраструктуры. Их доход складывался из сбора на содержание административных зданий, который платили грузоперевозчики и туристические агентства. Прибыль приграничных бизнесменов была без приставки "супер": как минимум 70% собранных средств тратится на электроэнергию, тепло, связь, доставку персонала и технические нужды пунктов пропуска.

Помимо самих переходов в частные руки перешли склады временного хранения и таможенные терминалы, на которых проходят досмотр грузовые партии, оформляемые транзитом. Соответственно стоянка, услуги по досмотру и хранение задержанного и арестованного имущества были и достаточно весомыми источниками прибыли. Получил развитие логистический бизнес: большинство товаров автомобильным и железнодорожным транспортом везут "свои" фирмы.

Про-административный монстр

Как и 12 лет назад, когда пункты пропуска только организовывались, проблема их финансирования из федеральных средств остается нерешенной. По информации, полученной "ЗР" из неофициального источника, ФТС планирует начать финансирование автомобильных пунктов расположенных в Приморье не ранее 2007г. До этого времени пункты будут находиться в частных руках. Кстати, Приморье - единственный регион России, где приграничная инфраструктура не принадлежит государству (!).

Естественно, что губернатор, как человек государственный, хочет исправить ситуацию и объединить под крылом администрации пункты пропуска, пока только автомобильные. Для этого нужно сделать не так уж и много: уговорить правительство передать землю, которая сейчас числится за таможней, и объединить инвесторов, большинство из которых числится друзьями губернатора. Остальным участникам процесса придется присоединяться в добровольно-приказном порядке.

Таким образом предполагается создать юридическое лицо с участием краевой администрации, которое и будет заниматься вопросами централизованного развития приграничной инфраструктуры - ее условное название "Приграничье". Пока не определены функции и организационно-правовой статус будущей организации, но это и не важно, ведь в эту структуру могут передать все инфраструктурные объекты, находящиеся в пунктах пропуска, а это уже приличный капитал.

Идея создания единой администрации пунктов пропуска не нова: впервые об этом заговорили в середине 90-х, но тогда речь шла о государственном унитарном предприятии, которое бы подчинялось федеральному, а не местному центру. "Эта организация должна быть федерального подчинения, поскольку режим работы пунктов пропуска определяют федеральные службы. Соответственно, организация с более низким правовым статусом не сможет в полной мере выполнять функции по координации работы переходов", - считает руководитель администрации автоперехода "Турий Рог" Валентин ЛАБОНИН.

Однако вопросы подчиненности пока никого не волнуют, гораздо больше внимания уделяется существующим проблемам пунктов пропуска. При этом получается, что проблемы существуют не на всех переходах. Советник губернатора Павел ТАРАСЕНКО в своем докладе "проехался" лишь по двум автопереходам, которые, по его мнению, не отвечают требованиям.

Ляп с подоплекой

Эти многострадальные пункты пропуска - "Турий Рог" и "Марково" чаще всего закрывались и проверялись, поскольку принадлежат "не тем" инвесторам. С "Марково" всегда были проблемы: его долго не удавалось поделить, но в конце прошлого года администрация Лесозаводского района все-таки продала переход "нужным" людям. На его реконструкцию нужны деньги, и это еще один довод в пользу идеи единой администрации.

На коллегии демонстрировались фотографии разрухи на переходе "Марково" и озвучивался размер средств, необходимых для его реконструкции. Однако не все так просто: автора этой статьи бывший мэр Лесозаводска Николай ВОРОБЬЕВ летом прошлого года возил на переход и показывал, что уже сделано. И каково же было мое удивление, когда я увидел то, что явно не соответствует действительности - фотографии были двух-, а то и трехлетней давности.

Возможны две версии этого явного ляпа: это либо халатное отношение должностных лиц к своей работе, либо осознанный обман. Но как бы там ни было, все делается под лозунгом улучшения жизни на приморской земле. Сразу после коллегии Сергей Дарькин сделал заявление для журналистов, в котором рассказал о благих последствиях перемен.

Среди "бонусов" числятся открытие "зеленого" коридора при перемещении российско-китайской границы и в ближайшем будущем - разрешение пересекать границу на личном автотранспорте. К слову, таможенники за свой счет уже запустили "зеленый" коридор на пункте пропуска "Полтавка", а при наличии определенных связей в КНР уже давно можно ездить на своем транспорте. В общем-то, эти блага кажутся малой ценой за обладание огромной приграничной инфраструктурой, но с командой губернатора за этот "жирный" кусок бороться некому. Нет и контраргументов созданию единой администрации, кроме, пожалуй, здравого смысла: зачем ФТС будет отдавать землю на границе, ведь в будущем ее придется забирать обратно.

Понятно, что за время единого административного управления стоимость всей инфраструктуры вырастет в несколько раз, также понятно, что сегодняшнее состояние приграничной инфраструктуры является сдерживающим фактором. Однако проблему увеличения грузопотока, по мнению официальных лиц таможни, можно решить и без глобального передела. Например, внедрив электронное декларирование, введя "зеленый коридор" и переведя пункты пропуска на 24-часовой режим.