Землю предлагают выкупать по кадастровой стоимости

Минэкономразвития РФ предлагает два варианта выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ, выступая на заседании правительства, посвященному ходу реализации земельной реформы.

Оба варианта предусматривают выкуп земли на основе кадастровой стоимости. При этом для городов с населением до 3 млн человек, по словам министра, предлагается установить максимальную ставку выкупа земли в размере 5% от кадастровой стоимости земельного участка. Для городов с населением свыше 3 млн человек предлагается установить максимальную ставку в размере 20% от кадастровой стоимости. При этом, по словам министра, окончательную цену будут устанавливать субъекты Федерации.

Министр отметил, что если сравнивать эти предложения с существующими ставками выкупа земли, то "они в 2-2,5 раза ниже по сравнению с действующими ставками". Главной проблемой, по словам министра, становится так называемая "земельная спекуляция", которая может возникнуть при последующей перепродаже земельного участка. В связи с этим министр предложил два варианта решения этой проблемы.

Первое предложение, на котором настаивает мэрия Москвы, заключается в разрешении выкупа земельного участка с ограничением права в виде запрета на строительство и реконструкцию, которое изменило бы фактическое использованием этого земельного участка. В том же случае, если предприятие захочет изменить целевое использование земли, то будет установлен местный сбор в виде 80% от кадастровой стоимости этого земельного участка. Министр отметил, что против этого предложения выступает РСПП и "возникает ряд коллизий", в частности, для торговых предприятий, которые хотят построить на своей территории магазин.

Касаясь второго механизма, Г.Греф заметил, что кадастровая стоимость земли в настоящее время дифференцируется по 14 категориям в зависимости от целевого использования земли. Таким образом, по его словам, можно предложить предприятиям, которые хотят выкупить эту землю без всяких ограничений, заплатить 20% от максимального значения кадастровой стоимости. Если же предприятие заинтересовано приобрести эту землю с рядом ограничений, то оно может заплатить 20% от кадастровой стоимости земли, соответствующей той категории целевого назначения, по которому предприятие и будет использовать эту землю. В случае же если компания захочет изменить целевое назначение этой земли, то ей придется доплатить разницу в стоимости.

Министр также отметил, что эти "антикоррупционные механизмы" предлагается ввести только для городов с населением свыше 3 млн человек, где дифференциация стоимости земельных участков очень большая. Какой из этих вариантов выбрать, по словам министра, и должно решить правительство.