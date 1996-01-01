Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Землю предлагают выкупать по кадастровой стоимости
Минэкономразвития РФ предлагает два варианта выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ, выступая на заседании правительства, посвященному ходу реализации земельной реформы.
Оба варианта предусматривают выкуп земли на основе кадастровой стоимости. При этом для городов с населением до 3 млн человек, по словам министра, предлагается установить максимальную ставку выкупа земли в размере 5% от кадастровой стоимости земельного участка. Для городов с населением свыше 3 млн человек предлагается установить максимальную ставку в размере 20% от кадастровой стоимости. При этом, по словам министра, окончательную цену будут устанавливать субъекты Федерации.
Министр отметил, что если сравнивать эти предложения с существующими ставками выкупа земли, то "они в 2-2,5 раза ниже по сравнению с действующими ставками". Главной проблемой, по словам министра, становится так называемая "земельная спекуляция", которая может возникнуть при последующей перепродаже земельного участка. В связи с этим министр предложил два варианта решения этой проблемы.
Первое предложение, на котором настаивает мэрия Москвы, заключается в разрешении выкупа земельного участка с ограничением права в виде запрета на строительство и реконструкцию, которое изменило бы фактическое использованием этого земельного участка. В том же случае, если предприятие захочет изменить целевое использование земли, то будет установлен местный сбор в виде 80% от кадастровой стоимости этого земельного участка. Министр отметил, что против этого предложения выступает РСПП и "возникает ряд коллизий", в частности, для торговых предприятий, которые хотят построить на своей территории магазин.
Касаясь второго механизма, Г.Греф заметил, что кадастровая стоимость земли в настоящее время дифференцируется по 14 категориям в зависимости от целевого использования земли. Таким образом, по его словам, можно предложить предприятиям, которые хотят выкупить эту землю без всяких ограничений, заплатить 20% от максимального значения кадастровой стоимости. Если же предприятие заинтересовано приобрести эту землю с рядом ограничений, то оно может заплатить 20% от кадастровой стоимости земли, соответствующей той категории целевого назначения, по которому предприятие и будет использовать эту землю. В случае же если компания захочет изменить целевое назначение этой земли, то ей придется доплатить разницу в стоимости.
Министр также отметил, что эти "антикоррупционные механизмы" предлагается ввести только для городов с населением свыше 3 млн человек, где дифференциация стоимости земельных участков очень большая. Какой из этих вариантов выбрать, по словам министра, и должно решить правительство.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Сахалин решил не ждать моста
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Сахалинские драйверы
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга