Приморская власть возвращает контроль над Восточным портом

Как стало известно "ЗР", около 20% акций ОАО "Восточный порт", ранее принадлежавших ЗАО "Северстальтрансу" (ССТ), консолидировали структуры, близкие к сенатору Игорю ИВАНОВУ и депутатам Законодательного собрания Приморского края Геннадию ЛЫСАКУ и Владимиру ХМЕЛЮ.

В начале 2002 г. "Северстальтранс" выкупило около 60% акций АО "Восточный порт" у менеджеров порта и иностранных инвесторов. Уже тогда аналитики отмечали, что компания, специализирующаяся на грузовых железнодорожных перевозках, просто "застолбила" за собой центральное место в портовой инфраструктуре Дальнего Востока, но вкладывать средства в непрофильный для себя бизнес не будет. Спустя два года активной эксплуатации порта "Северстальтранс" приняло решение выйти из АО, сосредоточившись на контейнерном направлении Восточного. Параллельно была проведена реструктуризация порта, итогом которой стало выделение терминалов в отдельные предприятия, принадлежащие разным собственникам.

Осенью 2004 г. появилась информация об интересе к Восточному порту, точнее его угольным терминалам, составившим основу собственно ОАО "Восточный порт", со стороны компании Krutrade AG, экспортном трейдере "Кузбассразрезугля". Называлась даже примерная сумма сделки - от $ 180 млн до $ 200 млн. Тем не менее официального подтверждения этому до сих пор нет.

По сведениям "ЗР", владельцем угольных терминалов стали структуры президента Уральской горно-металлургической компании и совладельца "Трансмашхолдинга" Искандера МАХМУДОВА. Аналитики считают, что новым собственникам интересен исключительно экспорт угля, тогда как перевалку всех остальных грузов они отдали на откуп приморцам. "С Восточным портом использовалась та же схема, что и с БАМРом. Местные власти и близкие к ним бизнесмены находят общий язык с крупными российскими ФПГ ("ЕвразХолдинг" в случае с БАМРом) и берут на себя функцию "смотрящих", -сообщил "ЗР" источник в кругах, близких к краевой администрации.

Подтверждением этой версии служит недавнее назначение первым заместителем генерального директора АО "Восточный порт" Антона БАЖЕНОВА, возглавлявшего известную в Приморье транспортно-экпедиторскую компанию "ИСТРЭЙ", за которой угадываются интересы господ Лысака и Иванова. Кроме того, в последнее время в Восточный зачастил один из вице-губернаторов Приморья, которого обязали "смотреть" за портом.

Весьма интересен и список кандидатов в совет директоров Восточного порта, который будет избран на годовом собрании. В списке кандидатов присутствует Виктор ГНЕЗДИЛОВ - фигура весьма знаковая для Находки. Говорят, ему в свое время предложили должность генерального директора Восточного порта в обмен на неучастие на недавних выборах мэра Находки.

Кроме того, очередную попытку войти в совет директоров предпримет руководитель департамента транспорта Приморского края Лев ПАНЧЕНКО, чья кандидатура стояла еще на внеочередном собрании в конце декабря прошлого года. Интересно, что в Восточном до сих пор вакантна должность финансового директора. Говорят, что ее предлагали занять супруге Льва Панченко...

Остается добавить, что с подачи новых собственников уже сменен реестродержатель общества. По сведениям "ЗР", реестр переведен из филиала "Дальневосточный" ЗАО "РК "Центр-Инвест" в ООО "Общегубернский регистратор".