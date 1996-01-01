Грузооборот ВМТП вырос на 11%

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) по оперативным данным в январе 2005 г. в сравнении с январем 2004 г. увеличил грузооборот на 11%, до 717 004 тонн грузов, сообщили "ЗР" в пресс-службе порта.

70% в общей структуре грузооборота приходится на перевалку экспортной металлопродукции. В экспортном направлении портом переработано 601 841 тонна грузов. Кроме того, обработано 45 189 тонн импортных и 70 тыс. тонн каботажных грузов.

Владивостокский контейнерный терминал увеличил переработку контейнеров на 35%, до 8 243 TEU (20-футовый контейнер).

В среднем в порту в январе ежесуточно переваливалось 23 129 тонн груза и обрабатывалось 394 вагона.