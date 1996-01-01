Миноритарии "Приморскугля" подали пример

Владивостокская инвестиционная компания "Восток-Инвест" выиграла иск к ОАО "Приморскуголь". 14 декабря 2004 г. Высший Арбитражный суд обязал "Приморскуголь" выкупить у истца принадлежащие ему акции угольной компании.

Уже сегодня можно говорить, что в Приморье создан прецедент: миноритарным акционерам удалось настоять на своем. Аналитики считают, что победа "Восток-Инвеста" может спровоцировать судебные разбирательства с участием других акционеров "Приморскугля".

Первую жалобу на действия "Приморскугля", ущемляющие права миноритарных акционеров, "Восток-Инвест" подал еще в марте 2003 г., после того как 12 февраля 2003 г. на внеочередном собрании акционеров "Приморскугля" было принято решение о внесении изменений в устав общества. Изменения в устав были инициированы новыми собственниками "Приморскугля" - структурами, близкими к ОАО "СУЭК", контролирующему большую часть российского угольного рынка.

"Согласно п.2 ст. 80 ФЗ "Об АО" в целях защиты прав миноритарных акционеров установлена обязанность лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов обыкновенных акций, в течение 30 дней с даты приобретения предложить акционерам продать принадлежащие ему акции общества. Пунктом 4 этой же статьи установлено корреспондирующее данной обязанности право акционера принять предложение о приобретении у него акций. Освобождение от обязанности направить оферту может быть предусмотрено уставом или решением общего собрания акционеров. Освобождение вышеуказанных лиц от обязанности направить оферту влечет прекращение у акционеров права ее принять. Изменениями, внесенными в устав "Приморскугля", миноритарные акционеры, в том числе и наша компания, были лишены права принять оферту. "Восток-Инвест" голосовал против этого решения, а значит, согласно ст.75 ФЗ "Об АО" имеет право требовать выкупа "Приморскуглем" принадлежащих ему акций", - сообщила "ЗР" юрист "Восток-Инвеста" Наталья КУКСЕНКО.

"Наше требование о выкупе, направленное в "Приморскуголь", а затем и предложение-претензия о заключении договора купли-продажи акций были оставлены без ответа. Естественно, мы были вынуждены обратиться в Арбитражный суд Приморского края", - заявил "ЗР" генеральный директор ООО "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН.

Суд первой инстанции настырные миноритарии выиграли, но потерпели поражение в кассационной инстанции в Федеральном арбитражном суде ДВФО.

"Этого и стоило ожидать. Столь мощная структура, как СУЭК, не намерена с легкостью сдавать свои позиции, пусть и весьма спорные. Мне кажется, они просто недооценили приморских миноритариев. Тем весомей успех "Восток-Инвеста" в высшей инстанции", - сообщил "ЗР" источник в суде.

Казалось бы, все точки расставлены: "Восток-Инвест" расстанется с акциями "Приморскугля" на законных условиях, подав тем самым пример акционерам других приморских АО, как надо бороться за свои права. Только вот собственно "Приморскуголь" проигранная тяжба, похоже, ничему не научила. Как стало известно "ЗР", совет директоров "Приморскугля" объявил о проведении 4 марта внеочередного собрания акционеров, единственным вопросом в повестке дня которого стоит предложение об... "освобождении ОАО "СУЭК" от предусмотренной п.2 ст. 80 ФЗ "Об АО" обязанности предложить акционерам общества продать ОАО "СУЭК" принадлежащие им обыкновенные акции общества".

"Мы не понимаем позиции "СУЭК". Наступать второй раз на одни и те же грабли! Логичное объяснение только одно: "СУЭК", сохраняя своё лицо, пытается сэкономить, ведь далеко не каждый миноритарий рискнет пройти указанный нами путь", - заявил А.Ганьжин.