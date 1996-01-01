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"Добро" по кабелю
Дальневосточное таможенное управление внедряет электронное декларирование. Благодаря этому с таможенным оформлением можно будет уложиться в полчаса.
На прошлой неделе состоялась рабочая встреча руководства ДВТУ с таможенными брокерами и участниками ВЭД, на которой были обсуждены перспективы внедрения электронного декларирования на таможенных постах Приморского края и острова Сахалин.
Как сообщила пресс-служба ДВТУ, одной из задач, стоящих пред таможенными органами, является содействие бизнесу, в связи с этим таможня предлагает новые методы работы. Один из них - электронное декларирование, которое позволяет сократить время таможенного оформления до 30 минут и сделать процесс прозрачным. После внедрения системы электронного декларирования в выигрыше окажутся обе стороны.
В настоящее время эта форма декларирования применяется в семи московских таможнях. Согласно плану ФТС РФ в 2005 г. на систему электронного декларирования должны перейти 56 таможенных постов, в том числе 6 дальневосточных: "Морской порт Владивосток", "Уссурийский", "Восточный контейнерный", "Морской порт Восточный" и "Южно-Сахалинский". В течение прошлого года дальневосточные таможенники уже внедряли отдельные элементы электронного декларирования в качестве эксперимента.
С начала нынешнего года в ДВТУ и таможнях региона идет планомерная работа в этом направлении: составляются списки участников внешнеэкономической деятельности, желающих использовать эту форму декларации, определяются товары, подлежащие электронному декларированию, устанавливается необходимое оборудование. В ближайшее время начнется обучение сотрудников таможен.
Перейти на электронное декларирование смогут лишь добросовестные участники ВЭД, положительно зарекомендовавшие себя в таможенных органах. Кроме этого, нововведение требует первоначального вложения капитала на техническое оснащение и приобретение программных продуктов. По сути дела, использование электронного декларирования гарантирует своего рода "зеленый коридор": время таможенного оформления значительно сократится и досмотр сведется до минимума. Таким образом, у участников ВЭД появится возможность повысить товарооборот и сократить накладные расходы.
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