"Добро" по кабелю

Дальневосточное таможенное управление внедряет электронное декларирование. Благодаря этому с таможенным оформлением можно будет уложиться в полчаса.

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча руководства ДВТУ с таможенными брокерами и участниками ВЭД, на которой были обсуждены перспективы внедрения электронного декларирования на таможенных постах Приморского края и острова Сахалин.

Как сообщила пресс-служба ДВТУ, одной из задач, стоящих пред таможенными органами, является содействие бизнесу, в связи с этим таможня предлагает новые методы работы. Один из них - электронное декларирование, которое позволяет сократить время таможенного оформления до 30 минут и сделать процесс прозрачным. После внедрения системы электронного декларирования в выигрыше окажутся обе стороны.

В настоящее время эта форма декларирования применяется в семи московских таможнях. Согласно плану ФТС РФ в 2005 г. на систему электронного декларирования должны перейти 56 таможенных постов, в том числе 6 дальневосточных: "Морской порт Владивосток", "Уссурийский", "Восточный контейнерный", "Морской порт Восточный" и "Южно-Сахалинский". В течение прошлого года дальневосточные таможенники уже внедряли отдельные элементы электронного декларирования в качестве эксперимента.

С начала нынешнего года в ДВТУ и таможнях региона идет планомерная работа в этом направлении: составляются списки участников внешнеэкономической деятельности, желающих использовать эту форму декларации, определяются товары, подлежащие электронному декларированию, устанавливается необходимое оборудование. В ближайшее время начнется обучение сотрудников таможен.

Перейти на электронное декларирование смогут лишь добросовестные участники ВЭД, положительно зарекомендовавшие себя в таможенных органах. Кроме этого, нововведение требует первоначального вложения капитала на техническое оснащение и приобретение программных продуктов. По сути дела, использование электронного декларирования гарантирует своего рода "зеленый коридор": время таможенного оформления значительно сократится и досмотр сведется до минимума. Таким образом, у участников ВЭД появится возможность повысить товарооборот и сократить накладные расходы.