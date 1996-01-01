Под нефтепровод в Перевозной уже начали отводить землю

В районе бухты Перевозной, что в Хасанском районе, уже развернуты масштабные изыскательские и подготовительные работы под строительство нефтяного терминала. Об этом сообщили "ЗР" в Бюро региональных общественных кампаний (БРОК).

По данным экологов, в район Перевозной стянута землеройная, буровая и другая техника, которая до этого занималась отсыпкой грунта на реке Туманной близ п. Хасан. Кроме того, экологи поведали, что в Хасанской районе якобы замечены своеобразные передвижные агитпункты, в которых по району разъезжают некие "специалисты" и проводят беседы с жителями местных поселков, рассказывая о перспективах строительства. Пока суть да дело, "ЗР" обратился к председателю БРОК Анатолию ЛЕБЕДЕВУ с просьбой изложить мнение этой организации на строительство нефтепровода Тайшет - Перевозная.

- Первое, что я хочу сделать - развеять миф, что экологи против нефтепровода. Это не совсем так. Мы пытаемся заставить чиновников, правительство и бизнес выполнять российские законы, потому что беззаконие стало нормой в России, особенно в сфере природо- и ресурсопользования.

По техногенным проектам, связанным с воздействием на природу, должна проводиться общественная экологическая экспертиза. Она проводится либо накануне, либо одновременно с государственной, так как материалы общественной экспертизы, если они обоснованы и серьезны, должны учитываться государственной комиссией. Для этого есть определенная государством процедура: компания должна предоставить необходимую информацию, а "Транснефть" в этом экологам отказывает. Кроме того, жители территорий, где может пройти трасса, имеют право на референдум, и такая инициатива в Хасанском районе уже существует.

Помните, как на общественных слушаниях во Владивостоке представители "Транснефти" обещали учесть наши замечания, а в результате? Мнения местных экспертов, знающих проблематику, были проигнорированы! Та же ситуация и с требованиями хабаровских и байкальских коллег.

Экологи неоднократно запрашивали информацию, ведь в тех фрагментах, что нам предоставляли, была откровенная неправда - и по климату, и по ледовым условиям, и по ресурсам нефти, которых еще нет, да по многим параметрам. По закону, после внесения предложенных изменений и уточнений в проект должны были пройти новые слушания, но это не было сделано. Так что распоряжение Фрадкова незаконно и будет оспорено в суде группой общественных организаций. Такие намерения есть у московского "Экоюриса", у "Гринписа". Наверняка в этом формате будет действовать и наш "Зеленый Крест" ("ЗР" уже представлял на своих страницах позицию этой экологической организации).

Ведь на слушаниях не было сказано ни одного убедительного слова в защиту Перевозной. Расчеты были проведены по формальной схеме, чисто механически. На самом деле, при оценке такого проекта надо оценивать его экосистемное воздействие на территорию - синергетический эффект. И обязательно должны были быть представлены серьезные альтернативные варианты выхода трубы.

Разработчики в своих расчетах совершенно не учитывали рекреационную ценность региона. А сколько людей со всего Дальнего Востока поправляет здесь свое здоровье?

Конечно, заповедник, лежащий на пути трассы нефтепровода, можно обойти: сделать защитную стенку и т. п. Но влияние на популяцию леопарда это не снимет. А сколько будет стоить утилизация нефтепровода, когда нефть закончится? Это тоже должно быть заложено в проекте. Никто не думает и о том, что будет с теми местами, где выкачивают нефть.

Мы настаиваем на том, чтобы все экологические риски были учтены. Тогда "Транснефть" должна будет заложить в проект расходы на самые современные технологии, сберегающие природу. Они есть, и они дороги, вот почему нас пытаются убедить, что риска никакого нет. Но нам здесь жить! И мне не понятна логика наших властей, идущих на поводу у федералов и нефтяной олигархии. Ведь если в заливе будет крутиться по 2-3 танкера в день, никаких островов и пляжей у нас не останется.

Говорят, интересы государства!.. А во что они воплощены? Армии, способной защищать государство, - нет. Охраны границы - нет, если через нее выносят и вывозят все, что хотят. А сколько не фиксируется? Что нам дает государство? Миллионы людей на грани выживания. Богатеет только Москва. Если Москва - это государство, то мне это неинтересно, потому что я живу на другом континенте. Москва - в Европе, а я живу в Азии. Мне интересно, что будет с моей азиатской родиной. Нефтепровод пойдет по нашей земле. Поэтому государство для нас - не совсем то, что для тех, кто подписывал постановление о нефтепроводе. Они должны были спросить нас. Да, они спросили, но не услышали нас, и нас это не устраивает.

Если еще коснуться темы интересов территорий и государства, я был в позапрошлом году на экономической конференции в Хабаровске и слушал выступление губернатора ИШАЕВА. Он рассказывал о федеральной программе социально-экономического развития Дальнего Востока. Она не выполнена, так как государство не выделило на нее средств в полном объеме. И в той программе не было никакого нефтепровода, то есть он никак не увязан с программой, которую разрабатывали несколько лет.

А ведь нужно было проанализировать: может быть, эффективнее было реализовать ту программу? Вложить деньги в развитие рекреации, восстановить цивилизованное прибрежное рыболовство, малый сельский и таежный бизнес. А государство этого не делает. Оно пытается сорвать прибыль с того, что лежит на поверхности. Не нужно большого ума, чтобы продавать сырье. Это похоже на браконьерство в тайге. Взяли в лесу бревно, тут же его продали - и сразу денежки в карман. Вот логика нашего правительства.

И, кстати, я знаю, что хабаровчане отозвали свою подпись под согласованием схемы маршрута, так как там запланировано было, что нефтепровод пройдет выше места, откуда снабжается водой Хабаровск. Представляете: малейшая авария, и город остается без воды! И еще: нефтепровод должен был пройти едва ли не по островам, которые недавно передали Китаю. Это теперь территория другого государства, и надо снова все согласовывать, менять проект, а значит, по закону, снова проводить общественные слушания, но ничего этого не было сделано.

Так что, борьба экологов против нефтепровода - это на самом деле общая борьба всех граждан региона за свои интересы и права.