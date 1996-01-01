ДВМП не продается. По низкой цене

Российский фонд федерального имущества отменил торги по продаже 20% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), первоначально назначенные на 18 февраля.

Аукцион по продаже госпакета акций ДВМП был объявлен 31 декабря, заявки на участие в нем принимались до 14 февраля. Стартовая цена пакета была установлена РФФИ в размере 1,337 млрд руб. (около $ 47,6 млн). Шаг аукциона составлял 300 млн руб. (чуть более $10 млн). Но 11 февраля РФФИ официально объявил об отмене аукциона.

В РФФИ не стали объяснять причины отмены торгов. А в Росимуществе поясняют, что это связано с необходимостью повысить стартовую цену до $ 75-80 млн.

Несмотря на отмену торгов, фаворитом нового аукциона эксперты считают "Промышленных инвесторов", которые уже контролируют около 66% акций ДВМП. Впрочем, гендиректор консалтинговой компании TransCare Владимир Ашурков допускает, что, если в ходе торгов стоимость госпакета превысит рыночную, "Промышленные инвесторы" сойдут с дистанции.