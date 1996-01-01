Задержки без последствий

Как известно, налоговая инспекция видит основной обязанностью налогоплательщика - в точно установленные законом сроки пополнить доход государства. Но на практике нередко случаются ситуации, когда налогоплательщики не могут своевременно эту обязанность исполнить.

Об этом, а также о том, чем грозит нарушителям налоговые "промахи", рассказывает Ирина ОЧНЕВА, заместитель начальника отдела принудительного взыскания недоимки УМНС России по Приморью:

- Задержки по уплатам могут происходить по разным причинам.

Согласно статьям 45, 47 НК неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по уплате налогов является для налоговых органов причиной требования об уплате налога. Причем имеются все основания для начисления пени на неуплаченную сумму налога. Если конфликт не разрешился, возможно взыскание налога и пени за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке или путем взыскания в судебном порядке. Обращаю внимание на то, что взыскание налога за счет имущества или денежных средств, находящихся в банках, производится только по решению суда в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога.

Кроме того, неуплата или неполная уплата начисленных сумм налога (это бывает, когда занижают налоговую базу исчисления) является основанием для применения мер ответственности в виде штрафов в соответствии со 122 статьей НК.

В то же время налоговое законодательство позволяет перенести срок уплаты на более позднее время. Срок измеряется в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита. По своей сути отсрочка или рассрочка - это перенос уплаты налога на срок от 1 до 6 месяцев. Но нужно учитывать, что при отсрочке налог уплачивается единовременно по истечении срока, до которого действует предоставленная отсрочка, а при рассрочке налог уплачивается поэтапно. Но и та и другая могут быть предоставлены как по одному налогу, так и по нескольким. А вот налоговые агенты этими льготами воспользоваться не могут.

Правда, многие не знают, при наличии каких оснований налогоплательщик может требовать перенос уплаты налога:

1) при причинении этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;

2) при задержке финансирования из бюджета или выполненного этим лицом государственного заказа, угрозе банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им налога;

3) если имущественное положение физического лица исключает единовременной уплаты налога;

5) если производство и реализация товаров, работ или услуг носит сезонный характер (перечень отраслей и видов деятельности утверждается Правительством РФ)

6) при перемещении товаров через таможенную границу РФ основания для рассрочки устанавливаются Таможенным кодексом РФ.

В зависимости от оснований они могут предоставляться с начислением процентов за пользование бюджетными средствами (п.4 ст.62 НК РФ) или без начисления (п.1 и п. 2 ст.64 НК РФ), в остальных случаях проценты - это одна вторая ставка рефинансирования ЦБ РФ.

Определил закон и тех лиц, кто не может претендовать на предоставление рассрочки и отсрочки.

1) Они не могут быть предоставлены лицам, в отношении которых возбужденно уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушениями законодательства о налогах и сборах.

2) Если ведется производство по делу о налоговом правонарушении либо об административном правонарушении, связанном с нарушением налогового законодательства.

3) Имеются достаточные основания полагать, что лицо воспользуется таким изменением для сокрытия своих денежных средств или иного имущества, подлежащего налогообложению, либо это лицо собирается выехать за пределы РФ на постоянное место жительства.

В соответствии с п.1 ст.63 НК принятие решений об изменении сроков уплаты входит в компетенцию следующих органов: по федеральным налогам и сборам - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов; по региональным и местным налогам - налоговые органы по месту нахождения заинтересованного лица. Решения об изменении сроков уплаты принимаются по согласованию с соответствующими финансовыми органами муниципальных образований.

Другие требования к налоговому кредиту. Он может быть предоставлен как по одному, так и по нескольким налогам. Но перенос срока уплаты налога колеблется от 3 месяцев до года, с единовременным или поэтапным погашением задолженности. Стоит учитывать, что, в отличие от отсрочки или рассрочки, одного решения налоговой инспекции недостаточно. После рассмотрения документов о его предоставлении заинтересованное лицо и соответствующий финансовый орган обязаны составить договор о налоговом кредите.

Наиболее специфичной и сложной формой изменения сроков уплаты налогов является инвестиционный налоговый кредит. Суть его состоит в том, что налогоплательщику предоставляется право в течение определенного периода времени в определенных размерах уменьшать свои налоговые платежи с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.

Уменьшение производится по каждому платежу соответствующего налога, по которому предоставлен кредит за каждый отчетный период, до тех пор, пока сумма, не уплаченная организацией, в результате таких уменьшений не станет равной сумме кредита, предусмотренной договором. Конкретный порядок уменьшения платежей определяется заключенным договором об инвестиционном налоговом кредите.

В каждом отчетном периоде суммы, на которые уменьшаются платежи по налогу, не могут превышать 50% размеров платежей по налогу, определенных по общим правилам, без учета наличия договоров. При этом сумма, накопленная в течение налогового периода, не может превышать 50% суммы налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый период.

В том случае, если накопленная сумма кредита превысит предельные размеры, на которые допускается уменьшение налога для отчетного периода, разница переносится на следующий отчетный период. Стоит учитывать, что инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен только по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам.