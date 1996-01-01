Минфин в 2005 году активизирует борьбу с "серыми" схемами

Представители Минфина поделились своими планами на следующий год, пообещав сделать все возможное, чтобы налоговая реформа когда-нибудь закончилась.

Так, в течение следующего года Министерство финансов примет решение, по каким критериям налоговики будут отличать "серые" схемы от легальной оптимизации. Такое заявление сделал на прошедшей неделе заместитель министра финансов Сергей ШАТАЛОВ на проводимой Ассоциацией менеджеров конференции, посвященной налогообложению и финансовым стратегиям компаний.

Чиновники уже не первый год обещают разработать подобную систему оценок, но воз, как говорится, и ныне там. По словам г-на Шаталова, представители Минфина будут ориентироваться на оценочные категории, выработанные на основе судебной и правоприменительной практики. Кроме того, как пообещал заместитель министра, чиновники в своей работе будут отходить от понятия "добросовестного" налогоплательщика, так как "это не правовая категория". Вместо этого налоговики, видимо, будут оперировать другими понятиями, позаимствованными из Уголовного кодекса, такими как "сговор" или "преступный умысел".

Помимо всего вышеперечисленного, Минфин в следующем году будет готовить серьезные изменения в системе начисления НДС, которые, предположительно, вступят в силу уже в 2006 г. В этом году Государственная дума приняла 25 "налоговых" законов, самые существенные из которых - о водном и земельных налогах, о государственной пошлине, а также о снижении ставки единого социального налога.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея ШТОГРИНА, скорее всего парламентарии до конца года успеют принять еще 4 законопроекта. Два из них были внесены правительством: первый предлагает отменить статью 30 главы о водном налоге (при принятии закона в этой статье была допущена ошибка), второй - отменить норму, обязывающую правительство составлять списки благотворительных организаций. Третий законопроект должен будет урегулировать вопросы уплаты НДС при реорганизации и слиянии компаний. Что же касается последнего из проектов, которые, вероятно, примет Госдума до конца года, то он предполагает изменить статью 218 Налогового кодекса и с 300 до 600 руб. увеличить стандартный вычет на детей. В четверг депутаты единогласно проголосовали за этот проект в первом чтении. Теперь сумма дохода, при котором будут предоставляться вычеты, также возрастет с 20 000 до 40 000 руб. в год. Таким образом, по словам г-н Штогрина, работа над Налоговым кодексом РФ наконец-то подходит к концу.

Правда, депутатам осталось принять еще две важных главы - о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) и о налоге на наследование и дарение. Редакция законопроекта об НДСФ уже готова, однако, по словам Сергея Штогрина, вся проблема заключается в том, что чиновники никак не могут придумать, как бы провести массовую и недорогую оценку имущества физлиц. Ведь идеология этого закона предполагает, что гражданин получит от налогового органа уведомление о сумме налога и той базы, с которой он был рассчитан. Кроме того, не ясно пока, как гражданин может оспорить стоимость своего имущества, определенную налоговиками.

Подобная же ситуация складывается и с земельным налогом - проводить оценку слишком дорого, а если взимать этот налог с рыночной, спекулятивной цены, то получится обычный грабеж.

Кроме того, в следующем году, как рассказал Сергей Шаталов, чиновники займутся подготовкой необходимых документов для серьезной модернизации НДС. "Мы собираемся, во-первых, перейти к единой ставке этого налога, - говорит заместитель министра. - Во-вторых, упростить процедуру возврата НДС для экспортеров и для тех компаний, которые занимаются капитальными вложениями. Кроме того, есть планы перейти на метод начисления".

Затронул г-н Шаталов также и проблему налогообложения негосударственных пенсионных фондов. Сергей Шаталов согласен с тем, что наилучшая схема налогообложения пенсионных накоплений, это взимать налог только при получении гражданином накопленных средств. Заместитель министра обнадежил пенсионеров, пообещав, что в следующем году решение по этому вопросу будет принято для НПФ, а затем и по страховым компаниям, участвующим в страховании жизни.

В заключение своего выступления Сергей Шаталов как бы вскользь упомянул об очень насущной для предпринимателей проблеме - борьбе государства с так называемыми "серыми" схемами. Дело в том, что в законодательстве до сих пор не существует четкого разграничения между легальной оптимизацией и уклонением от уплаты налогов. Пресечь эту практику обещали в свое время практически все "финансовые" чиновники. Аналоги таких "фильтров" существуют сейчас в территориальных налоговых инспекциях, где применяются закрытые инструкции, описывающие методики проведения выездных проверок, в которых обозначены "признаки" различных схем оптимизации. Вопрос лишь в том, что доказать незаконность этих схем очень сложно, для этого нужны квалифицированные юристы, каких мало работает в инспекциях.

Правда, Сергей Шаталов пообещал, что уже в следующем году подобные правила будут разработаны уже централизованно и оформлены в соответствующем законодательном акте. Судя по реакции слушателей (среди которых были в основном главбухи и финансовые директора), заместителю министра не очень поверили, приняв его слова за очередную декларацию.