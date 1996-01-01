Бюрократия взнуздала бизнес и не хочет отпускать вожжи

"Коррупция стала неотъемлемым атрибутом взаимоотношений предпринимательства и органов государственной власти. Высок ее уровень в Хабаровском крае, и он растет. Широкое распространение взяточничества на среднем и низших уровнях обусловлено постоянным, рутинным при отсутствии контроля и нормативов, взаимодействием предпринимателя с чиновником. Сложилась ситуация, когда в сохранении статус-кво заинтересованы обе стороны. Взятка помогает оперативно решать возникающие текущие проблемы, служит приемлемой платой за возможность совершения мелких нарушений законов и инструкций".

К таким неутешительным выводам пришли сотрудники Дальневосточного научно-исследовательского института рынка при Минэкономразвития, проведя обширное социологическое исследование по проблематике взаимоотношений власти и бизнеса в Хабаровском крае.

Как сообщил на заседании совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края доктор экономических наук, директор института Вадим ЗАУСАЕВ, социологическое исследование охватило 475 субъектов предпринимательства (юридических и физических лиц) различных отраслей экономики. В основном это опытные и зрелые бизнесмены. На возраст 31-55 лет приходятся 79,4% опрошенных, высшее образование имеют 55,6%, свыше 5 лет работают в данном бизнесе 58,3%, а имеющих общий стаж предпринимательской деятельности более 5 лет - 63,2%.

Коррупция

Рассматривая стимулирующее влияние федеральных, краевых и муниципальных органов власти на развитие бизнеса, предприниматели, дали преимущественно негативные оценки. Особенно это касается федерального уровня: 61,4% респондентов дали отрицательные оценки, в то время как по краевым и муниципальным властям - 44 ,0 и 48,0%. В Ульчском, Амурском, Совгаванском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском районах, а также в Хабаровске негативных оценок воздействия муниципальных органов власти на развитие предпринимательства еще больше (83,3, 75,0, 62,1, 60,0, 57,1, 50,0 и 51,4% соответственно).

76,4% респондентов указали на наличие коррупции. При ведении хозяйственной деятельности она существует во всех городах и районах края. Особенно это отметили предприниматели из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска (88,2 и 89,3%), Амурского, Верхнебуреинского и Нанайского районов (89,5, 85,7 и 83,4%). К тому же, по оценкам респондентов, она растет. На это указали 26,3% опрошенных предпринимателей из Ванинского района, 30,3% - Хабаровска, 30,0 и 28,6% - Амурского и Тугуро-Чумиканского районов.

Развитию коррупционных отношений способствует сохранение широкой сферы государственных услуг, охваченных разрешительным принципом, незнание предпринимателями своих прав на получение услуг и обязанностей чиновников на их предоставление, сокрытие государственными служащими информации о своих обязанностях и правах граждан, усложненность бюрократических процедур, монополия ведомств на предоставление услуг, структурные особенности органов власти, при которых одно ведомство обладает полномочиями принимать властные решения и оказывать услуги.

Кто давит?

Снижение давления органов власти на предпринимательство наблюдается только со стороны правительства Хабаровского края, городских и районных властей, управления Министерства РФ по налогам и сборам по Хабаровскому краю (УМНС), отметил В. Заусаев. По остальным службам оно усилилось. Санэпиднадзор преимущественно "давит" в сфере торговли 32,8% (среднекраевой показатель 27,8%), милиция - на автомобильном транспорте 36,4% (19,9%), госархнадзор - в строительстве 45,0% (8,7%), администрации городов и районов - на автомобильном транспорте 39,4% и в строительстве 55,0% (29,3%). Самые малые предприятия испытывают максимальное давление со стороны милиции, санэпиднадзора и торгинспекции, средние и крупные от пожарной инспекции и госархнадзора.

По оценкам респондентов, со стороны правительства Хабаровского края наибольшее давление ощущают предприятия с численностью свыше 100 человек. По муниципальным образованиям наиболее сильно давление со стороны госорганов в Солнечном, Хабаровском и Охотском районах, а также Советской Гавани, наименьшее - в Ульчском и Нанайском районах.

"Накладные" расходы

Тенденции последних лет свидетельствуют об усложнении бюрократических процедур. Например, получение разрешения на открытие и функционирование мобильной торговой точки укладывается в схему из 10 пунктов, а получение разрешения разместить аттракционы и работать в парковой зоне стадиона "Динамо" претендент должен предоставить 19 документов, согласованных в различных инстанциях.

Социологический опрос показал, что дополнительные издержки предпринимателей при оформлении документов на перевод жилых помещений в нежилые оцениваются от 1 до 150 тыс. руб., а фактические сроки решения проблемы - от 30 до 740 дней. Наиболее затратными являются отведение земельных участков в аренду или приобретение в собственность. В зависимости от места расположения дополнительные затраты доходят до 5 млн руб.

Налоговая борьба с перевесом 40:60

По имеющимся оценкам, именно налоговые органы чаще всего нарушают права предпринимателей. Интересно соотношение нарушений по рассматриваемым делам: примерно в 40% случаев нарушают законы государственные органы, в 60% - юридические лица и предприниматели. Существенное количество опрошенных предпринимателей (41,4%) негативно оценивают действенность и удобство применения специальных налоговых режимов. Основной причиной считают неопределенность понятий ЕНВД (22,0%). Многих предпринимателей не устраивают критерии перехода на УСН (33,0%). Основное количество опрошенных предпринимателей (79,7%) в качестве главной причины слабого использования специальных налоговых режимов выделяет разночтения с налоговыми службами. Только к закону о ЕНВД внесено на сегодняшний день около 50 изменений. Предпринимателю, тем более начинающему, трудно разобраться во всех тонкостях учета. Особенно остро стоит проблема взаимоотношений с налоговыми органами в Солнечном, Нанайском, Комсомольском и Охотском районах.

Закон об инспекторских проверках, который вступил в силу в 2001 г., ограничивает число плановых проверок со стороны любого из соответствующих ведомств не более чем одной проверкой каждые два года. По результатам социологического опроса, 96,1% предпринимателей заявили, что нагрузка на них, вызванная инспекторскими проверками, осталась на том же уровне или возросла. Проверками в Хабаровском крае, подчеркивается в докладе, занимаются примерно 120 различных инстанций. Все они широко пользуются приемами бюрократического рэкета. Из опросов предпринимателей следует, что от трети до половины всех штрафов (в зависимости от инстанции) не соответствуют какой-либо официальной шкале, а четкого разъяснения причины взимания штрафа добиться часто не удается.

Четыре барьера

Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, можно представить системой из четырех основных барьеров, подытожил В. Заусаев. Это - ограниченные возможности развития бизнеса, определяемые общеэкономической ситуацией в стране и регионе (высокие налоги, тарифы монополистов, стоимость кредитных ресурсов и аренды производственных площадей, низкая платежеспособность населения, нестабильная законодательная база, сложный порядок налогообложения и др.); слабая государственная поддержка предпринимательства, особенно малого, что не позволяет ему на равных конкурировать с зарубежными компаниями; бюрократическое администрирование, оборачивающееся длительностью оформления всех бизнес-документов, нерациональным использованием времени управленческого персонала, потерей оперативности во взаимоотношении предпринимателей с партнерами; коррупция, усиливающая теневую сферу, расширяющая ненормативные отношения бизнеса и власти, сдерживающая формирование цивилизованных предпринимательских отношений.

В процессе социологического исследования бизнесменами были сформулированы концептуальные положения, необходимые для ограничения функций действующих органов власти в отношении предпринимательства. Основными из них являются повышение ответственности (вплоть до суда) регулирующих органов за помехи бизнесу (53,3%); разработка механизмов и критериев, освобождающих предпринимателя от проверок (43,2%), проведение проверок только по заявлениям потребителей, права которых нарушены; воздействие на предпринимателей за их нарушения только через суд (35,6%); сохранение за государством регулирующих функций, связанные с жизнедеятельностью и здоровьем населения (19,0%); передача основных регулятивных функций саморегулируемым организациям (10,4%).