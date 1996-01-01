Капитанов оставили без любимого радио

Владивостокские капитаны обеспокоены кадровой проблемой, своей страховой защитой и прекращением работы радиостанции "Тихий Океан".

В конференц-зале ОАО "Дальрыба" в минувшую пятницу, 10 октября, состоялась конференция капитанов рыбопромыслового флота, посвященная годовщине Владивостокского объединения "Клуб капитанов". Представители рыбной промышленности и действующие капитаны делились опытом, проблемами и перспективами отрасли.

В своем докладе председатель клуба Борис ПАФАТНОВ рассказал присутствующим о проделанной "Клубом капитанов" работе за первый год существования. Среди результатов он отметил вступление организации в краевую ассоциацию рыбопромышленных предприятий и достижения ряда договоренностей с администрацией края и крупнейшими рыбопромышленными компаниями.

В повседневной деятельности "Клуб капитанов" ведет ряд проектов, способных повлиять на улучшение положения командного состава рыбопромыслового флота и отрасли в целом. Среди них стоит отметить заключение договоренности о повышении страховой защиты судоводителей до 500 тыс. руб. и разделении затрат на страхование между судовладельцем и капитаном. Эту инициативу поддержала страховая компания "ДальСАОР", директор которой Виталий ВЕЧЕРА выступил перед капитанами и заверил их во всесторонней поддержке.

О проблемах отрасли, в частности об острой нехватке кадров и способах ее решения, говорил начальник государственной администрации Владивостокского морского рыбного порта (ГА ВМРП) Павел ОСТРОВСКИЙ. Он выступил с инициативой - предоставлять морякам, не имеющим опыта и практических навыков, рабочие места на судах спасательного флота, находящихся в ведении ГА ВМРП. Также он заверил присутствующих, что спасатели - в нормальном состоянии и общей готовности.

Абсолютным большинством собравшиеся решили отстоять свою единственную профессиональную радиостанцию "Тихий Океан", которая недавно прекратила свою работу по распоряжению руководства ВГТРК. А после доклада председателя "Клуба капитанов" и выступлений приглашенных лиц все желающие обрели возможность вступить в профессиональное объединение рыбопромысловиков. Созданный шестью капитанами клуб за первый же год своей работы вырос до 55 членов, а после сегодняшней конференции он стал еще больше и значительнее.