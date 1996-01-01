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Слон, блоха и диалектика
"Слон и блоха" - книга о "будущем крупных корпораций и малого бизнеса", написанная англичанином Чарльзом ХЭНДИ, - рассматривает животрепещущий вопрос современности, основу диалектики "постиндустриального общества".
"Пальцами блох ловить! Пальцами!" и "Слоны - животные полезные" - отношение власти к малому и крупному бизнесу у нас в течение долгого времени заставляет вспомнить именно эти цитаты из "Собачьего сердца". Начавшись с легализации занятия мелким предпринимательством - в форме так называемого "кооперативного движения", - экономические реформы в нашей стране привели к образованию целой прослойки сверхбогатых людей, владельцев крупнейших корпораций, чье могущество было столь велико, что их поспешили назвать олигархами. Противоречивые изменения в хозяйстве страны заставили миллионы людей задуматься о своем месте в мире.
Как всегда нашлись пророки, которые, злоупотребляя ссылками на "передовой западный опыт", завели в тупик рассмотрение простейшей альтернативы - жить ли по-человечески конкретному человеку или лечь под колеса локомотива реформ. Из-за их амбиций на долгое время сложилось представление, что опыт шоковой терапии есть нечто уникальное, никем не пережитое - очередная "загадка русской души", очередное проявление нашей исторической уникальности. Книга Чарльза Хэ, выпущенная издательством "Альпина бизнес-букс", не оставляет камня на камне от этого заблуждения.
Путь Великобритании, самой социалистической страны "Свободного мира", это доказывает. Да, послевоенная Британия была во многом социалистической и, в отличие от витринной Швеции, ярко проявляла недостатки и достоинства системы перераспределения общественных благ. В результате чего к моменту прихода к власти Маргарет ТЭТЧЕР бюрократия, управлявшая крупнейшими государственными корпорациями (как и у нас), довела дело до затяжного кризиса. В лондонских элитных универмагах продавцы встречали клиентов при свечах и в шубах - ибо не было топлива и электричества. В "Таймс" публиковались статьи о том, как самостоятельно сделать дрова из старых газет и воды, жирной после мытья посуды. Начался "тэтчеризм", характеризуемый креном в сторону разгосударствления. Но и здесь наметились знакомые мотивы - крупный бизнес особенно охотно участвовал в приватизации вполне успешных и перспективных госпредприятий.
Дележ аппетитного пирога зачастую принимал неджентльменские формы. Однако за всем этим любопытным фоном скрывались жизни реальных людей. И о том, как же реально выжить и остаться на плаву в ситуации радикальной смены эпох, рассказывает нам Чарльз Хэнди.
Обзор предоставлен владивостокской сетью магазинов "Книжный мир".
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