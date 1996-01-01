www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.01 р. 100 JPY: 59.63 р.
EUR: 78.36 р. 10 CNY: 97.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Слон, блоха и диалектика

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Слон и блоха" - книга о "будущем крупных корпораций и малого бизнеса", написанная англичанином Чарльзом ХЭНДИ, - рассматривает животрепещущий вопрос современности, основу диалектики "постиндустриального общества".

"Пальцами блох ловить! Пальцами!" и "Слоны - животные полезные" - отношение власти к малому и крупному бизнесу у нас в течение долгого времени заставляет вспомнить именно эти цитаты из "Собачьего сердца". Начавшись с легализации занятия мелким предпринимательством - в форме так называемого "кооперативного движения", - экономические реформы в нашей стране привели к образованию целой прослойки сверхбогатых людей, владельцев крупнейших корпораций, чье могущество было столь велико, что их поспешили назвать олигархами. Противоречивые изменения в хозяйстве страны заставили миллионы людей задуматься о своем месте в мире.

Как всегда нашлись пророки, которые, злоупотребляя ссылками на "передовой западный опыт", завели в тупик рассмотрение простейшей альтернативы - жить ли по-человечески конкретному человеку или лечь под колеса локомотива реформ. Из-за их амбиций на долгое время сложилось представление, что опыт шоковой терапии есть нечто уникальное, никем не пережитое - очередная "загадка русской души", очередное проявление нашей исторической уникальности. Книга Чарльза Хэ, выпущенная издательством "Альпина бизнес-букс", не оставляет камня на камне от этого заблуждения.

Путь Великобритании, самой социалистической страны "Свободного мира", это доказывает. Да, послевоенная Британия была во многом социалистической и, в отличие от витринной Швеции, ярко проявляла недостатки и достоинства системы перераспределения общественных благ. В результате чего к моменту прихода к власти Маргарет ТЭТЧЕР бюрократия, управлявшая крупнейшими государственными корпорациями (как и у нас), довела дело до затяжного кризиса. В лондонских элитных универмагах продавцы встречали клиентов при свечах и в шубах - ибо не было топлива и электричества. В "Таймс" публиковались статьи о том, как самостоятельно сделать дрова из старых газет и воды, жирной после мытья посуды. Начался "тэтчеризм", характеризуемый креном в сторону разгосударствления. Но и здесь наметились знакомые мотивы - крупный бизнес особенно охотно участвовал в приватизации вполне успешных и перспективных госпредприятий.

Дележ аппетитного пирога зачастую принимал неджентльменские формы. Однако за всем этим любопытным фоном скрывались жизни реальных людей. И о том, как же реально выжить и остаться на плаву в ситуации радикальной смены эпох, рассказывает нам Чарльз Хэнди.

Обзор предоставлен владивостокской сетью магазинов "Книжный мир".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru