Приморские предприятия - в сотне лучших

11 товаров и услуг от 8 приморских предприятий стали лауреатами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

Среди них - ООО "Фабрика мороженого", ОАО "Приморский кондитер", ТИНРО-Центр, "Ратимир", производитель верхней одежды ООО "Флориаль", завод "Звезда", производитель сувениров ООО "Яков" и ПБОЮЛ Барса В.А. "Сервисный центр".

Большинство победивших товаров - продукты питания. Но есть и сложные технологии, продукция машиностроения. В частности, в номинации "Продукция производственно-технического назначения" победителем стал большекаменский завод "Звезда", представивший на конкурс средний траулер морозильщик (СТМ, проект 70126). Кроме вышеназванных предприятий, получили всероссийское признание и стали дипломантами конкурса ещё 26 приморских заводов и предприятий.

Все победители получили Почётные дипломы, право пользования логотипом "100 лучших товаров России" в рекламных целях и размещения его на упаковке своей продукции.