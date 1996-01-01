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Живучий агрокооператив
Кооператив, созданный в феврале нынешнего года на базе бывшей "Агрофирмы Дальнегорской", - в рабочем состоянии, хотя, как и в целом по отрасли, здешним крестьянам не хватает оборотных средств на развитие. Такой вывод сделали заместитель начальника департамента сельского хозяйства края Юрий ЧЕРКАШИН и начальник Приморского племобъединения Анатолий СТАРКОВ после посещения СХПК "Дальнегорский".
- Чтобы средства появились, нужно одно - наращивать производство молока,- отметил председатель кооператива Олег ХОВАНСКИЙ. - Годовой оборот у нас около 7 млн руб. Надо увеличить надои раза в два, чтобы хватало на все. У нас же, к сожалению, трехмесячная задолженность по зарплате около 900 тыс. руб. Хотя за 9 месяцев получена прибыль - 400 тыс. Если добавить сюда федеральные субсидии на реализацию продукции - прибыль составляет чуть больше миллиона. Но год закончим с убытками: их обеспечит участок растениеводства. Какой помощи ждем от краевых властей? Прежде всего - выделения федеральных субсидий в полном объеме.
В этом году ставка субсидий ниже, чем в прошлом, - 1 руб. 90 коп. на литр реализованного молока против вчерашних 2 руб. 40 коп. Мы получили чуть больше миллиона - 80% от необходимой суммы, а за прошлый год нам задолжали 900 тыс. руб. В прошлом и нынешнем году приобрели в кредит через Продовольственное агентство два новых трактора в рассрочку на 4 года. Стоимость их 500 и 700 тыс. руб. Мы платим ежеквартально по 40 тыс. Без технической модернизации задачу по наращиванию объемов продукции нам не осилить.
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Дальнегорский" - самое крупное из сохранившихся в Дальнегорском районе животноводческих хозяйств. В СХПК - 300 голов дойного стада и 260 телят. Для сравнения: на самых больших фермерских подворьях содержат не более 80 голов. Часть телят ежегодно продают в хозяйства края или соседям-хабаровчанам.
Сажают здесь и картофель на 15 га. В этом году собрали 160 тонн. Из них 50 продали, остальное заложили на семена, часть пошла на фураж, часть отдали работникам. К зиме в СХПК готовятся основательно: заготовили 1000 тонн силоса и 400 тонн сена - это на уровне прошлого года.
Постоянно в СХПК занято 110 человек, летом, в разгар сельскохозяйственных работ, чуть больше. У "Дальнегорского" есть собственный цех по переработке молока. Летом здесь перерабатывают в сутки 2 тонны молока, зимой - 700 л. Делают сметану, творог, кефир, масло. Продукцию реализуют на дальнегорском рынке, в магазинах, в двух собственных торговых точках.
Всего в этом году "Дальнегорский" реализовал 400 тонн молочной продукции. Именно СХПК выполняет муниципальный заказ, является поставщиком "молочки" в бюджетные учреждения - больницу и школы.
Зарплата в СХПК низкая - 2,5 тыс. руб. Да еще выплачивается с задержками - обычная картина для провинциальных хозяйств. Но в с. Сержантово, где базируется предприятие, выбора у населения особого нет. Разве что в Дальнегорск мотаться на работу. Но и там найти высокооплачиваемую работу непросто.
Конечно, обеспечить продовольственную независимость отдельно взятого района и накормить население своими продуктами без поддержки других, иногородних, производителей местные молочники бы не сумели. Но хорошо уже то, что они не сдаются, держатся на плаву, дают людям рабочие места, а в бюджетную копилку - налоги.
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