Рубки прокорма

Анучинский район считается лесным: лес - его основной природный ресурс. Лесорубы и деревообработчики обеспечивают 70% от общего объема выпускаемой в районе продукции. Рубками ухода занимается и сам лесхоз - он заготавливает ежегодно более 20 тыс. кубов, превратившись по объемам добычи леса в одного из крупных местных лесопользователей. О проблемах и перспективах лесхоза рассказывает директор госпредприятия "Анучинский лесхоз" Михаил БЕЛОУС.

Рубки ухода - доход для основной деятельности

- Говорят, лесхозы занимаются не рубками ухода, а рубками дохода. Вы согласны? Куда идет древесина от этих рубок?

- В этом году мы заготовили 24 тыс. кубов, из них 15 тыс. кубов ликвидной древесины (деловая и дрова), остальное - никому не нужный хворост. А самый крупный наш арендатор - ОАО "Сергеевские лесопромышленники" - ежегодно готовит 30 тыс. кубов, Уссурийская картонная фабрика - "Примснабконтракт" - 13 тыс., остальные арендаторы - 5-9 тыс. Деловую древесину мы продаем лесопереработчикам Анучинского района, Арсеньева, Уссурийска и Владивостока. Экспортом кругляка не занимаемся - нет транспорта для вывозки леса. Если бы не доходы от рубок ухода, нам не на что было бы осуществлять основную деятельность - лесовосстановительную, лесохозяйственную, лесоохранную.

Заработанные средства идут на тушение пожаров, борьбу с лесными браконьерами, на организацию работы с арендаторами, выращивание посадочного материала - у лесхоза есть свой питомник. Государство каждый год урезает финансирование наших нужд. В этом году потребность лесхоза - 15 млн руб., а выделили всего1,7 млн - 15% от потребности. В прошлом году было 20%, два года назад - 30, поэтому приходится зарабатывать самостоятельно. В этом году мы заработали уже 12 млн.

- По некоторым сведеним, по проекту нового Лесного кодекса у лесхозов отберут право на рубки ухода...

- Пока такой информации у нас нет. В 2005 г. будем работать по-старому, но план рубок ухода нам уменьшили в два раза. Если при этом доля госфинансирования останется низкой, это негативно скажется на предприятии. Проект Лесного кодекса предусматривает разделение лесхозов на две структуры - одна будет заниматься лесоохраной, другая - лесным хозяйством, отведением лесосек, тушением пожаров, лесопосадками. Думаю, что действующая система более эффективна. Если нам запретят делать рубки ухода, отнимут источник дохода для основной деятельности, но не увеличат госфинансирование лесхозов, задуманная реформа приведет к их развалу.

Браконьерства поубавилось

- Сколько нарушителей лесного законодательства вы поймали за руку в этом году? Растет или сокращается их количество?

- За 11 месяцев 2004 г. в районе выявлено 10 нарушений лесного законодательства, из них 4 случая самовольных рубок леса. Незаконно вырублено 112 кубов древесины, ущерб составил 605 тыс. руб. Мы подали в РОВД материалы для возбуждения 4 уголовных дел по фактам лесного пиратства, но возбудили одно - в отношении безработного, нанесшего государству ущерб на 400 тыс. руб., трое нарушителей оплатили ущерб добровольно. Лесонарушений в целом на 30% меньше прошлогоднего уровня. В последние годы мы ужесточили контроль, стали проводить совместные рейды с РОВД. Чаще всего лесные браконьеры - это безработные, предприниматели, просто жители, желающие подзаработать на лесе. Наших арендаторов среди них нет - они прекрасно знают, что, если не будут работать честно, завтра останутся без лесосек.

Лесонарушений меньше и потому, что выросло количество крупных арендаторов - в прошлом году их было 7, сегодня - 9. А с ними работать проще, они сами заинтересованы в порядке на своей территории. У них есть специалисты, техника, они работают на будущее: строят дороги, помогают нам спасать лес от пожаров. Мелкие лесопользователи - это временщики. Им все равно, что оставят после себя. Когда-то в районе было 3 крупных леспромхоза, потом остался один "Сергеевский". Два других развалились в связи с истощением сырьевой базы. Леспромхозы вовремя не перестроились, гнали кругляк, не развивали глубокую лесопереработку. На смену им пришли предприятия средних масштабов.

Расчетная лесосека в районе - 183 тыс. кубов, мы сдаем в аренду около 100 тыс. Из них 62 тыс. - крупным и средним лесопользователям. Выделение дополнительного лесфонда в аренду проблематично: не хватает дорог, участки труднодоступные, разрозненные, состав пород не всегда пригоден для лесопромышленников. Востребованы сегодня ель, дуб, ясень. Не востребованы береза, осина.

Досье "Анучинский лесхоз" создан в 1947 г. Обслуживаемая площадь 281 тыс. га. В составе лесхоза - 6 лесничеств, 92 работника. Средняя зарплата 6,5 тыс. руб.: за год она выросла на 2 тыс. руб. Технопарк лесхоза включает 12 тракторов, бульдозер, 15 машин для перевозки людей, трал-трейлер для перевозки техники на места пожаров. 8 лет назад предприятие возглавил Михаил Белоус. По образованию инженер лесного хозяйства.

"Шишкари" - виновники пожаров

- В этом году, говорят, было особенно много пожаров...

- В районе зафиксировано 17 лесных пожаров, охвативших площадь в 215 га. Ущерб от них составил 714 тыс. руб. Все мы потушили. Больше всего хлопот доставили осенние пожары в труднодоступных местах, в кедровниках. Виновниками очагов возгорания часто были "шишкари": не потушил сигарету, оставил тлеющее кострище - вот тебе и пожар. А "шишкарей" в тайге было немеряно. Если бы не мы, полрайона выгорело бы. Помогали бороться с огнем и наши арендаторы.

Лесхоз ведет постоянную работу по лесовосстановлению, реконструкции участков, окультуриванию лесов. К малоценным породам, например лиственным, добавляем саженцы кедра корейского. Через 10 лет лиственные леса сменяются хвойными. В этом году, как обычно, посадили на 140 га саженцы кедра корейского. До высадки мы 3 года выращиваем их в питомнике. Часть посадочного материала ежегодно продаем... К сожалению, большая часть сборов от деятельности лесорубов сегодня идет в федеральный бюджет, а раньше 50% оставалось на местах. Из примерно 2 млн руб., которые лесхоз платит во все виды бюджета, в районе остается 500 тыс.