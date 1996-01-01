Оценщиков призывают объединяться

C 1 января 2006 г. оценочная деятельность в России станет доступной каждому гражданину - наличие лицензии оценщика станет ненужным. Поэтому профессионалы уже сегодня подумывают о том, чтобы объединиться в саморегулирующиеся организации, которые могли бы сами избавлять рынок оценочных услуг от тех, кто слаб, "гонит брак" и позорит профессию.

В настоящее время в России существует около десятка объединений оценщиков, которые потенциально могут стать общероссийскими саморегулирующимися организациями со своей сетью филиалов. При этом наиболее серьезные шансы у Российского общества оценщиков (РОО), которое имеет свои представительства примерно в 80 субъектах РФ. Членство в РОО долгое время оставалось персональным. Но в последние годы юридические лица объединялись в Некоммерческом партнерстве "Партнерство РОО" - в нем сегодня около 100 юридических лиц и ПБОЮЛ.

В настоящее время РОО по тем высоким критериям, которые предъявляются к саморегулируемой организации оценщиков, находится впереди других объединений оценщиков. Они в основном работают в Москве, Санкт-Петербурге и Западной Сибири. Вероятно, что в ближайшее время может разгореться серьезная борьба за то, чтобы им утвердиться как общероссийским. И в этой борьбе возможны союзы, переманивание членов и пр.

Проектом поправок к Закону "Об оценочной деятельности в РФ" предполагается, что саморегулирующиеся оценочные организации смогут объединиться в Национальный совет по оценочной деятельности.

Заместитель руководителя департамента экономики и регулирования оценочной деятельности Минимущества РФ Алена ВЕРХОЗИНА в своем выступлении на прошедшей во Владивостоке встрече дальневосточных оценщиков отмечала, что в проекте есть много спорных моментов. Взять, например, "саморегулирование" оценочной деятельности. Предполагается, что рынок оценщиков как бы "самоочистится" от разного рода дилетантов. Однако в других странах, например США и Италии, идет обратный процесс - там государственной машине надоело ждать, когда в этой сфере закончится бардак, и происходит постепенное усиление вмешательства государства в оценочную деятельность.

В нашем случае предполагается, что оценщики, которые не смогут войти в саморегулирующиеся организации, в конечном итоге останутся не у дел, а те, кто все же войдет, будут вынуждены работать по международным и вырабатываемым сейчас общероссийским стандартам оценочной деятельности. При этом, естественно, за серьезные ошибки в работе они будут расплачиваться исключением из цеха профессионалов. Для справки: сегодня в стране работает около 9000 оценщиков, и из них только треть, около 3000, числятся членами общественных (читай саморегулирующихся) объединений оценщиков.

Рядовые оценщики надеются, что им в ближайшее время серьезную помощь смогут оказать саморегулирующиеся оценочные организации и это позволит серьезно повысить качество работы. В отношении РОО были высказаны пожелания: продолжить борьбу за прозрачность рынка, что является непременным условием точности оценки.