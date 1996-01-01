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Новые резервуары ХНПЗ
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию два новых резервуара для хранения нефтепродуктов. Как сообщил "ЗР" в Хабаровске" главный инженер предприятия Евгений ЗАБОЛОТНЫЙ, емкость каждого составляет 20 тысяч тонн. Они снабжены алюминиевыми понтонами и автоматической станцией пенотушения, являются экологически безопасными конструкциями. Понтоны, в частности, не позволяют выбрасывать в воздух легкие углеводороды.
В этом году также запущена в работу установка изомеризации, начато сооружение эстакады слива светлых нефтепродуктов, продолжено строительство котельной. Одним из главных объектов следующего года станет монтаж установки по переработке нефтешлама, которая позволит за несколько лет очистить расположенное на территории предприятия озеро, куда в течение десятков лет попадали отходы нефтепереработки.
Инвестиционная программ этого года составила 368,5 млн рублей, на 2005 год инвестиции запланированы в объеме 300 млн рублей. На предприятии начата программа капитальной реконструкции, рассчитанная до 2010 года. Для ее реализации планируется привлечь южнокорейский кредит, соглашение о котором подписано осенью между ОАО НК "Альянс" и корпорацией "Самсунг" в Кремле. Речь идет о привлечении иностранных инвестиций в размере $ 350 - 500 млн.
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