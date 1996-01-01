Владивостокский рыбокомбинат пойдет с молотка

Как заявил "ЗР" конкурсный управляющий ОАО "Владивостокский рыбный комбинат" (ВРК) Александр ЕКИДИН, в настоящее время ведется подготовительная работа к предстоящей продаже предприятия.

"Предположительно объект будет выставлен на торги в начале февраля. Главный кредитор ВРК в лице Сбербанка не пожелал предприятию дать шанс выйти из кризиса. Все доводы управляющих о том, что комбинат может вновь стать рентабельным производством, инициатором банкротства были проигнорированы", - рассказывает конкурсный управляющий.

"Между тем от потенциальных покупателей ВРК нет отбоя", - говорят на предприятии. - Каждый день сюда приходят различные делегации, осматривают территорию и производственные помещения. Особый интерес проявляют китайские предприниматели, их делегации бывают здесь практически каждую неделю. Есть интерес и у местных бизнесменов, но пока они стараются держаться в тени".

О приблизительной оценке предприятия представители ВРК говорить не спешат, подчеркивая, что продажа будет открытой, как того требует закон. "Вначале будет объявление в "Российской газете" о том, что состоится открытая продажа. Предприятие достанется тому, кто даст больше денег", -заявил Александр Екидин.

В том, что предприятие уже не будет работать по профилю, на рыбокомбинате уже не сомневаются. "Хотя ВРК будет продан как единый производственный комплекс, мы думаем, что в дальнейшем предприятие раздробят и перепрофилируют", - утверждают на комбинате.