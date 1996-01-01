В Восточном порту - новые игроки

"Северстальтранс" завершил работу по реструктуризации ОАО "Восточный порт" и привлечению в портовую компанию новых инвесторов, сообщили "ЗР" в компании.

"Все, что связано с реструктуризационным процессом, завершено. В порту сформирован ряд специализированных компаний", - сообщила представитель "Северстальтранса" Анна ВОСТРУХОВА. Вострухова отказалась уточнить, означает ли это, что "Северстальтранс" уступил подконтрольные компании порядка 70% акций "Восточного порта" новым инвесторам.

"Мы не будем комментировать подробности сделки, но отметим, что новым инвестором порта стала группа частных инвесторов", - подчеркнула представитель "Северстальтранса".

В рамках работы по реструктуризации "Восточного порта" акционеры на внеочередном собрании в минувшую субботу досрочно прекратили полномочия прежнего совета директоров и избрали новый совет в количестве семи человек. При этом акционеры отказались передавать полномочия единоличного исполнительного органа АО управляющей организации ООО "Управляющая компания «Транссервис»".

В пресс-службе "Северстальтранса" отметили, что члены нового совета директоров представляют интересы группы частных инвесторов.

Как сообщили в ЗАО "Северстальтранс", компания завершила сделку по приобретению 25% акций ЗАО "Восточный международный контейнерный сервис" (действует на территории Восточного порта) у компании CSX, увеличив свой пакет до 75%. Стоимость сделки не раскрывается.