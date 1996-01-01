Доходы от рыбной отрасли зашкалили

Предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморья в 2004 году выплатили 3,5 млрд руб. в виде налогов. Это 202% от уровня 2003 года.

Об этом сообщил руководитель департамента рыбного хозяйства Игорь УЛЕЙСКИЙ. По его словам, в федеральный бюджет поступило 1542 млн руб. (284% от уровня 2003 года), в краевой бюджет - 554 млн руб. (227%), в местные бюджеты - 275 млн руб. (132%).

Как подчеркнул Игорь Улейский, важным итогом 2004 года стала тенденция роста объемов рыбного производства. Второй год подряд после длительного спада увеличивается выпуск рыбной продукции.