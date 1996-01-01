Предпринимателям помогут с расчетами

В администрации Владивостока создана общественная приемная по вопросам предпринимательства.

Сделано это, как сообщила пресс-служба администрации, для того, чтобы помочь предпринимателям в расчете арендной платы с учетом новых коэффициентов. Дело в том, что во Владивостоке, начиная с марта, будут снижены ставки арендной платы за землю в отношении субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере торговли хлебобулочными изделиями, бытовых услуг и общественного питания. В администрации рассчитывают, что корректировка арендных ставок приведет к снижению цен на товары первой необходимости.

Изменения связаны с вступлением в силу постановления администрации города "Об утверждении базовой ставки арендной платы за землю, величин коэффициента функционального назначения, коэффициента экономико-планировочных зон, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке". Документ устанавливает базовую ставку арендной платы за землю в размере 20,6 руб. в год за 1 кв. м в год. В то же время во Владивостоке вводится шесть экономико-планировочных зон, в отношении которых будет действовать дифференцированный коэффициент.

Приемная будет работать по четвергам, в здании административно-территориального управления Фрунзенского района, каб. 2.