Управленческая гвардия президента

В 2005 году правительство Хабаровского края продолжит финансирование президентской Программы подготовки управленческих кадров и намерено способствовать увеличению числа слушателей программы.

Об этом заявил зам. председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей края Александр ЛЕВИНТАЛЬ на ежегодной конференции участников президентской программы. Министр подчеркнул, что местные предприятия нуждаются в специалистах и выпускники программы могли бы придать новый импульс развитию экономики края.