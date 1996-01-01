Амурский судостроительный завод испытывает кадровый голод

Амурский судостроительный завод получил ряд иностранных и краевых заказов. Теперь ОАО "АСЗ" в стало перед проблемой нехватки трудовых кадров.

Руководство завода склонно даже брать людей с улицы, лишь бы работали. Заводу требуются слесари, токари, фрезеровщики. Закрыть кадровую брешь планируется и рабочими с завода КнААПО, который в последнее время теряет заказы, а многие его сотрудники находятся в отпуске без содержания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.