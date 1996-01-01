Хабаровские предприятия отвечают за невыплату зарплаты в суде

В Центральном районе Хабаровска с начала года возбуждено два уголовных дела о задолженности по зарплате. Первое - против ответственных лиц ООО "Горно-геологическая компания "Пласт", второе - против ООО "Дальневосточная морская компания".

Начальствующий состав этих предприятий не выплачивал своим сотрудникам причитающиеся деньги в течение двух месяцев. Это стало причиной обращения работников компаний в прокуратуру Центрального района Хабаровска. "В результате проверки были подтверждены факты нарушения Трудового кодекса РФ, - говорит заместитель прокурора Центрального района Хабаровска Инна КОЗЛОВА. - В первом случае работнику не платили на протяжении всего 2004 года. Общая сумма долга ООО работнику достигла суммы 100 тыс. руб.".

Во втором эпизоде компания не выплачивала матросу причитающейся суммы свыше 10 месяцев. В двух этих делах прокуратурой был усмотрен корыстный интерес руководства, поэтому и были возбуждены дела по уголовным статьям. А корысть здесь в том, что остальным работникам зарплата выплачивалась, деньги на счетах обществ были, лимиты сотовых телефонов начальства оплачивались...

А руководителю ОАО "Дальэнергомонтаж" по приговору мирового судьи запрещается занимать любую руководящую должность в ранге директора в течение 12 месяцев. Все из-за того, что предприятие уже повторно не погасило задолженность по зарплате своему работнику за два месяца 2004 года.

Всего за 2004 год у надзирающих органов закона Центрального района было в производстве 18 административных дел по задолженности зарплат. А только с начала этого года в суды подано уже 5 аналогичных дел.