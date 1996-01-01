"Дальневосточная транспортная группа" доехала до Китая

Один из ведущих железнодорожных перевозчиков России "Дальневосточная транспортная группа" открыла свое первое официальное представительство в Китае.

Как сообщает служба по связям с общественностью Дальневосточной магистрали, основными задачами представительства являются развитие транзитного потока через Россию из стран Юго-Восточной Азии в Среднюю Азию и европейские государства, а также увеличение объема экспортно-импортных перевозок между Россией и Китаем, используя возможности Транссибирской железнодорожной магистрали.

Первое китайское представительство ОАО "ДВТГ" располагается в городе Тяньзинь. В планы "Дальневосточной транспортной группы" входит расширение своего присутствия в Китае. В течение 2005 года планируется открыть представительства в Пекине, Шанхае и Харбине.