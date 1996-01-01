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Памятка для босса
Как бы работник ни старался, начальник всегда сможет доказать ему, что он лентяй или болван. Главное, правильно применять ноу-хау.
1. Давая указание подчиненному, используйте настолько обтекаемые термины, чтобы он даже приблизительно не мог определить, чего вы хотите. Не упоминайте ни об одном конкретном случае, не приводите ни одного конкретного примера!
2. Громко вздыхайте в знак покорности или изображайте крайнее удивление, если работник просит вас разъяснить что-то из того, что вы сказали. Намекните, что никто, кроме него, никогда не просил пояснять такие простые указания.
3. Если подчиненный будет переспрашивать одно и то же дважды, скажите, что вы уже отвечали на этот вопрос. Вы можете поступить так даже в том случае, если он задает этот вопрос впервые, и особенно когда его уверенность в своих силах пошатнулась.
4. Демонстрируйте очевидные усилия сдержать свое раздражение, если он все еще не понимает, что вы имеете в виду. На этот раз инструктируйте его так медленно и подробно, используя самые простые слова, чтобы подчиненный понял, что вы считаете его не слишком сообразительным.
5. Если вы можете найти в его работе повод для критики, не упустите эту возможность, даже если его ошибка незначительна и может быть легко исправлена.
6. Давайте ему несколько заданий с подробными инструкциями, но оставьте цель и ожидаемые результаты неясными. Ведите себя так, чтобы предотвратить любое проявление инициативы со стороны подчиненного.
7. В процессе выполнения подчиненным вашего задания время от времени меняйте свои указания. Иногда здесь может помочь отрицание ранее данных указаний, особенно если результаты оказываются слишком многообещающими.
8. Eсли в процессе выполнения ваших указаний возникают непредвиденные вопросы, настаивайте на том, чтобы подчиненный снова обратился к вам. Не позволяйте ему самому принимать никаких решений даже в том случае, когда он говорит, что знает, как это сделать.
9. Заставляйте подчиненного выполнять работу, точно следуя вашим указаниям, даже если это медленный и неудобный путь. В этом случае вы можете пожаловаться на его низкую производительность.
10. Назначайте ему такие сроки и планы, в которые он заведомо не сможет уложиться.
11. Поручайте ему выполнение тех работ, которые гораздо ниже его способностей и подготовки. После этого подчеркните, что даже неквалифицированные сотрудники могли бы с таким же успехом справиться с ними.
12. Усовершенствуйте все, что он делает. Скажите, что вы поступаете так, чтобы сделать его работу приемлемой. После этого, если он переделывает одну и ту же работу 2-3 раза в тщетной попытке удовлетворить ваши требования, вы можете отметить низкую эффективность его труда. Фиксируйте его промахи на бумаге в виде учетов-отчетов, а лучше докладных записок.
Выполняя эти советы, вы можете достичь следующего: ваш подчиненный засомневается в своих способностях, будет бояться принимать простейшие решения, долго сидеть над работой, которую давно нужно было закончить, вы докажете ему, что вы умнее его. В конце концов вы либо уволите своего подчиненного в связи с его некомпетентностью, либо он уйдет сам. Но ведь вы не пожалеете о нем, не так ли?
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