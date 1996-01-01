Семь дней назад, 1 февраля 2005 г., Издательская компания "Золотой Рог" объявила об учреждении краевой Премии "Компания года в Приморском крае - 2004" и "Менеджер года в Приморском крае - 2004". Инициатива нашла поддержку в администрации Приморского края. Непосредственным организатором проведения премии станет структурное подразделение издательской компании - Рейтинговое агентство "Золотой Рог". Определит лауреатов приморской премии группа экспертов. Но при этом будут учтены и голоса читателей газеты "Золотой Рог" и сайта ZRPRESS.ru. Через неделю здесь будут размещены бюллетени для голосования. Итак, Положение о Премии.

ПОЛОЖЕНИЕ О I КРАЕВОЙ ПРЕМИИ "КОМПАНИЯ ГОДА" И "МЕНЕДЖЕР ГОДА"

1. Цели и задачи Премии

Целью проведения Премии "Компания года в Приморском крае - 2004" и "Менеджер года в Приморском крае - 2004" является выявление самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества по итогам.

Задачи Премии:

- пропаганда достижений ведущих приморских компаний и менеджеров;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании;

- повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.

2. Основные положения Премии

Премия "Компания года в Приморском крае" и "Менеджер года в Приморском крае" проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края.

Непосредственным исполнителем выступает Рейтинговое агентство "Золотой Рог".

Премия носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности, которые подразумевают широкое освещение ее проведения и итогов в СМИ. Организаторы Премии не имеют право брать с участников членские либо иные взносы за участие в Премии.

Итогом Премии является торжественное награждение победителей и присуждение им официальных званий "Компания года в Приморском крае - 2004" и "Менеджер года в Приморском крае - 2004".

3. Порядок проведения

3.1 Участие в Премии не предполагает специального уведомления организаторов. Список участников - открытый.

В номинации "Компания года в Приморском крае" принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.

В номинации "Менеджер года в Приморском крае" принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях.

3.2 Лауреаты и обладатели Премии "Компания года в Приморском крае - 2004" и "Менеджер года в Приморском крае - 2004" определяются в процессе голосования членов специально созданного экспертного совета и всех желающих (на веб-сайте Премии и с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете "Золотой Рог").

Голоса членов экспертного совета и желающих самостоятельно высказать свое мнение не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании. Компания или менеджер, набравшие наибольшее количество голосов, занимают первое место, наименьшее - последнее.

После ранжирования участников премии по каждой категории находится среднеарифметическое значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов экспертного совета и желающих самостоятельно высказать свое мнение.

Компания или менеджер, имеющие наилучшее среднеарифметическое значение, становятся победителем.

3.3 Процесс выявления победителей состоит из четырех этапов.

На первом этапе формируется экспертный совет Премии, определяется круг потенциальных номинантов, которые вносятся в шорт-лист. Формирование шорт-листа осуществляется на основе формальных показателей, рассчитанных на основе официальной бухгалтерской отчетности участников, и экспертных оценок.

Бухгалтерская отчетность берется только из открытых источников. Любая компания или менеджер, соответствующий требованиям п.3.1, имеет право самостоятельно предоставить данную информацию организаторам Премии (тел. (4232) 45-03-94).

На втором этапе проводится голосование членов экспертного совета, посетителей веб-сайта Премии и читателей газеты "Золотой Рог", по итогам которого определяются четыре претендента на победу в каждой номинации (лауреаты или финалисты Премии).

Результаты голосования на втором этапе подлежат широкой огласке и публикации в СМИ.

На третьем этапе сотрудники рейтингового агентства "Золотой Рог" составляют специальное досье на каждого номинанта и подготавливают обзорные материалы, которые публикуются в газете "Золотой Рог" и служат информационно-аналитической базой для принятия окончательного решения о победителях.

На четвертом этапе проводится заключительное голосование членов экспертного совета и посетителей веб-сайта Премии, на основе которого определяются обладатели премии "Компания года" и "Менеджер года".

Итоги финального голосования остаются закрытыми и объявляются во время процедуры награждения.

4. Награждение победителей

Награждение победителей Премии "Компания года" и "Менеджер года" происходит в торжественной обстановке на специальной Церемонии награждения, на которую приглашаются победители, члены экспертного совета, представители органов власти, бизнес-сообщества, общественности и СМИ.

В каждой номинации Премии определяются три номинанта и один обладатель, которым официально присваивается звание "Компания года в Приморском крае - 2004" или "Менеджер года в Приморском крае - 2004".

5. Итоги Премии

Итоги Премии "Компания года в Приморском крае - 2004" и "Менеджер года в Приморском крае - 2004" освещаются в СМИ за счет средств организаторов, спонсоров и победителей. Издательская компания "Золотой Рог" обязуется вне зависимости от результатов голосования обеспечить беспрепятственный доступ к материалам Премии и по мере своих возможностей проинформировать жителей Приморского края и других регионов страны о ее итогах.

Генеральный директор ИК "Золотой Рог" Елена БАРКОВА.