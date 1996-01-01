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Пивовары живы надеждой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальнегорский пивзавод "Дальпиво" приобрел новую установку по выдуву пэт-бутылок. С приобретением собственной установки себестоимость конечного продукта (минводы "Горноводный источник" и фруктовых газированных напитков) снизится, что должно позитивно сказаться на экономике предприятия в целом.

В минувшем году в ОАО "Дальпиво" впервые перешли на выпуск продукции в полуторалитровых пластиковых бутылках - они пользуются гораздо большим спросом на местном рынке. На заводе выпускают 9 видов фруктовых напитков, два вида пива ("Жигулевское" и "Ностальгия") и минеральную воду "Горноводный источник". Гордятся здесь тем, что все продукты приготовлены из натурального сырья, без консервантов, заменителей сахара, красителей.

"Все наши фруктовые напитки делаются на основе фруктовой эссенции, сладкого сахарного сиропа, натуральных настоек, - говорит технолог "Дальпива" Марина ШАРАФУДИНОВА. - А все натуральное стоит дороже, тем более в этом году опять подорожал сахар. Увеличиваются и сопутствующие расходы (бензин, электроэнергия). Поэтому и себестоимость наших продуктов выше, чем у других производителей. В нашем пиве нет консервантов, добавок спирта. Но оно не пастеризовано - у завода нет пастеризатора. Срок годности короткий - 7 суток. Поэтому магазины берут его хуже, чем пиво других пивоваров".

Финансово-экономические итоги года у созданного три года назад "Дальпива", образовавшегося вместо обанкротившегося "Дальнегорского пивзавода", нерадостные. Зима для пивоваров - не сезон, объемы производства и реализации упали в 3 раза по сравнению с летним периодом. Случаются простои. В коллективе осталось 22 человека, часть специалистов ушли из-за низкой зарплаты (средняя - 2 тыс. руб.), к тому же ее выплата задерживается с октября. Долги перед бюджетом всех уровней - 100 тыс. руб. При условии стабильного сбыта можно достаточно быстро рассчитаться.

"Но главное - мы выжили, - считает коммерческий директор завода Владимир ГРЕБ.- В 2005 г. планируем укрепить свои позиции на местном рынке".

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