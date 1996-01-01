ООО "Вся Русская Сталь" вступает в Ассоциацию металлоторговцев

В этом году на Дальнем Востоке появится первая компания - член Российской Ассоциации металлоторговцев (РАМТ). Как сообщили в руководстве компании "Вся Русская Сталь", было принято решение о вступлении в Российскую Ассоциацию Металлоторговцев (РАМТ) с целью внедрения современных форм организации металлоторговли, подготовки металла к производственному потреблению в Дальневосточном регионе.

Членами Ассоциации являются стабильные, надежные компании, основное направление деятельности которых - работа в области поставок различных видов металлопродукции. Организация-кандидат должна работать на рынке не менее 2-х лет и иметь репутацию динамично развивающейся компании. По условиям вступления в Ассоциацию компания-кандидат должна быть рекомендована членами Ассоциации. В настоящее время свои рекомендации представили компании ОАО "Евраз Металл-Сибирь" (г.Новокузнецк), ОАО "Инпром" (г.Таганрог), ООО "Сталепромышленная компания" (г.Екатеринбург), которые являются членами РАМТ и имеют стабильные партнерские отношения с компанией "Вся Русская Сталь". Заявка на вступление была подана 22 декабря 2004 г. и будет рассмотрена на очередном ежеквартальном Совете Ассоциации.