Бар на окраине

За последние несколько лет во Владивостоке резко выросло число развлекательных заведений самого разного вида - от крупных ресторанов и ночных клубов до маленьких кафе и баров. Причем если первые в основном располагаются в центре города и на пересечении транспортных магистралей, то вторые открываются в "спальных" районах и рассчитаны на постоянных посетителей, проживающих неподалеку. Типичный пример -"Pool-Bar", расположенный на Тихой.

- Почему вы решили открыть собственное дело, - поинтересовался корреспондент "ЗР" у совладельца "Pool-Bar" Александра ЗУБОВА, - ведь условия для развития малого бизнеса в нашем городе трудно назвать благоприятными?

- В 1991 г. я окончил мореходную школу, работал радистом на судне ВБТРФ. Но потом радистов начали сокращать, и пришлось призадуматься: как же быть дальше? Вместе с другом в середине 90-х мы взяли в аренду продуктовый магазинчик. Содержать его было проще, чем вести наш нынешний бизнес. Нам не пришлось ничего строить и реконструировать. Огромных прибылей магазинчик не приносил, но на жизнь хватало. Параллельно я получил экономическое образование - что больше подходило для новой работы. Но в 1999 г. возникли проблемы с арендой - нам не захотели продлевать договор. И мы начали думать, чем заняться. Вскоре появилась возможность выкупить помещение бывшего фотоателье, в том же районе, что и магазин. Стали собирать деньги. Были свои накопления, частично помогли родственники, частично заняли у знакомых, распродали торговое оборудование. В общем, с миру по нитке.

Но что делать с этим помещением? Были мысли открыть аптеку, но решили, что опыта может не хватить, ведь дело совсем незнакомое. Открывать магазин не хотелось - это уже как-то наскучило, да и так в радиусе ста метров от нас уже было два магазинчика.

- И остановились на сфере развлечений?

- Да, решили открыть биллиардную. Тому было несколько причин. У нас были знакомые, которые уже занимались этим бизнесом и могли дать полезные советы и предостеречь от грубых ошибок. В то время во Владивостоке бильярд только начинал развиваться, мест, где люди могли поиграть, было мало, а на Тихой не было вообще. И это направление казалось перспективным.

Но нам не нравилось, что нередко в биллиардных клиенты вынуждены были проводить вечер "на ногах", то есть там были только столы для игры. Решили, что к нам должны заходить не только, чтобы поиграть, но и просто посидеть и пообщаться с друзьями. Поставили мягкие, удобные кожаные диванчики, в углу - барную стойку.

- Опыт самостоятельной работы у вас уже был. Надо полагать, пригодился он и в новом деле?

- Конечно. Начинать с нуля было бы намного труднее. Но в любом случае, когда открываешь новое дело, никогда не знаешь, с чем можешь столкнуться. Пришлось провести целую кучу согласований: СЭС, пожарные и другие инстанции. На все ушло полтора-два месяца. И это неплохой результат, ведь надо было пройти стадию предсогласования проекта реконструкции, провести саму реконструкцию, получить окончательное разрешение. Мы обратились в юридическую фирму, и все бюрократические трудности они приняли на себя. Если бы мы сами готовили все необходимые документы, то потеряли бы массу времени - полгода или даже больше. А потом, когда у нас накопился опыт, уже все делали сами.

Так мы поработали пару лет. Но стоять на месте нельзя. Надо расширяться. Но куда? На то, чтобы купить еще одно здание, денег не было. Поэтому решили "уйти под землю" - обжить подвал. Подвал уже много лет был подтоплен водой, после летних тайфунов ее уровень поднимался там по пояс. Из подвала шла сырость, летом в баре появлялись комары, что, конечно же, не радовало посетителей. На случай отключений света (которые в те времена были нередкие) в подвале стоял генератор. Его тоже постоянно заливало водой. Обживая подвал, мы убивали двух зайцев: избавлялись от сырости и комаров и получали столь необходимую нам площадь.

Опять начались хождения по инстанциям. Нам сделали проект по отведению грунтовых вод. Пришлось прочищать давно забитые ливневые стоки и сливные колодцы вокруг нашего здания. Потом поставили насос и откачали воду из подвала. Затем занялись строительством и отделкой. В общем, на все ушло больше полугода. Кстати, обошлось это нам в два раза дороже, чем мы рассчитывали. Впрочем, как раз это не удивило: при любых строительно-ремонтных работах запланированную сумму стоит умножать на два.

- Дорого вам встала покупка этого заболоченного подземелья?

- Увы, подвал нам пришлось взять в аренду - выкупить его не разрешили. Так и живем - сверху все наше, а все, что под ногами, - муниципальное.

- Большинство предпринимателей жалуются, что арендная плата, которую установила мэрия, неоправданно высока. Так ли это?

- Безусловно, все растущая арендная плата - наша постоянная головная боль. С 2002 г. стоимость аренды поднималась несколько раз. Но раньше повышение цен было плавное, и к этому можно было привыкнуть. А с этого года ставки поднялись в пять раз! Но мы рады, что нам удалось выкупить хотя бы верхний этаж. Арендовать оба помещения нам сейчас было бы, возможно, уже не по карману. И пришлось бы закрываться.

По идее, за то, что мы провели дренажные работы и превратили затопленный водой подвал в нормальное помещение, нам должны были бы сделать вычеты из арендной платы. Но добиться этого так и не удалось. Смысл речей чиновников: "Это вам надо, а не нам. Не хотите - не берите". С одной стороны, мотивы нынешней администрации понятны - в частности прижать бизнес субарендаторов, которые, ничего не делая, получают прибыль. Но повышение в пять раз - это уже слишком.

- С какими типичными проблемами сталкиваются такие заведения, как ваше?

- Очень трудно найти персонал. Мы искали барменов и официанток везде, в том числе обращались и в лицей, где их готовят. Но найти хорошего работника очень трудно. Наш "Pool-Bar" ориентирован больше на молодежь, соответственно, и обслуживающий персонал - это молодые люди, как правило, студенты. Они работают, пока это не мешает учебе. В итоге - высокая текучка кадров. Только объяснишь сотруднику, как и что надо делать, - он уже уходит. Платить высокую зарплату мы не можем себе позволить - придется поднимать цены и ориентировать предприятие на богатых клиентов. А откуда их набрать в "спальном" районе?

Те же проблемы и с охраной. Одно время у нас был свой охранник, но мы отказались от этого. Хороший профессионал стоит слишком дорого для небольших предприятий со средними ценами. Поэтому мы уже несколько лет пользуемся услугами вневедомственной охраны. Это обходится нам значительно дешевле, а работают они хорошо. Во всяком случае, по вызову всегда приезжают в течение пяти минут, а то и быстрее. И опыт показал, что для небольшого заведения, где большая часть клиентов постоянные, незачем держать своего охранника.

Но самое неприятное - нехватка площадей. Замыслов много, но реализовать их негде. Например, у нас нет своей кухни. А все из-за дефицита площади. Одно время мы включали в меню блюда, которые можно было взять уже готовыми, например, в "Чайна-Таун". И даже организовывали банкеты. Но это оказалось невыгодно. У готовой еды сроки хранения невелики, много приходилось выкидывать. Да и рассчитывать на поставщиков ненадежно. Не раз было, что блюда не привозили по разным причинам и наши клиенты были очень недовольны. Но сейчас мы уже твердо решили - кухне быть.

- А как же дефицит площадей?

- Вниз, под землю, уходить уже некуда, поэтому будем надстраивать этаж сверху (мансарду) - там будет кафе. Все дело тормозится нехваткой денег на строительство. Один только проект строительства обошелся нам в несколько тысяч долларов. Кстати, владельцам нескольких, пусть и небольших развлекательных предприятий в этом смысле намного проще - они могут перераспределять финансовые потоки туда, где они в данный момент нужны. Мы же не можем сразу изъять из оборота крупную сумму. Поэтому придется брать кредит в банке. Сейчас с этим стало значительно проще, чем пять лет назад. Проценты по кредиту стали более-менее разумные, да и бюрократии при оформлении кредита намного меньше.

- Чего ждете от будущего? Каковы перспективы у небольших развлекательных заведений?

- Времена нас ждут непростые. Мне кажется, что в ближайшее время в городе будут активно развиваться крупные развлекательные центры. С несколькими танцполами, в каждом - свой стиль в музыке. Со своими биллиардными, залом игровых автоматов, рестораном, а также тихими уютными кафе. Чтобы человек мог прийти в такой центр и выбрать то, что ему больше по вкусу в этот день, в зависимости от настроения. Здесь напрашивается аналогия с развитием супермаркетов. Так же, как супермаркеты оттянули значительную часть клиентов от традиционных магазинчиков, так же и комплексные центры развлечений усложнят жизнь владельцам небольших точек. Нам помогут уже наработанная репутация и постоянный сформировавшийся круг клиентов, а вот недавно открывшимся небольшим предприятиям придется нелегко.