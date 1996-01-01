В Приморье может появиться новый терминал

Столпотворение вагонов, начавшееся еще осенью прошлого года и достигшее апогея в декабре, показало уязвимость транспортной системы Дальнего Востока и вызвало достаточно большой переполох не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Вместе с тем многие в Приморье уверены, что есть весьма простой выход из ситуации - необходимо ударными темпами расширять портовую инфраструктуру. Тем более что сейчас для этого есть все возможности. Так, одним из наиболее перспективных проектов сегодня считается строительство так называемого Южного приморского терминала на территории Надеждинского района.

По словам генерального директора ОАО "Южный Приморский терминал" Анатолия ЛЮБЕНКО, главное преимущество проекта - это удобное месторасположение и возможность быстрого завершения работ.

- Продолжительность строительства всего 24 месяца, - отметил Анатолий Любенко. - При этом реально терминал заработает еще раньше, после завершения первой очереди. Стоимость объекта составляет $ 18,4 млн, а планируемый грузооборот - 1,35 млн тонн. Расчетный срок окупаемость всего 4,6 года. То есть параметры проекта очень привлекательны. И я думаю, что в конце концов этот проект заинтересует представителей РЖД и они так или иначе примут участие в его строительстве.