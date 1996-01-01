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От паев к акциям

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Старейший рыбоколхоз края "Новый мир" находится в стадии реорганизации. Причем за последние десять лет это уже не первая структурная реформа рыбацкого предприятия. Ситуацию комментирует председатель рыбколхоза "Новый мир" Петр ЧМИЛЬ.

- Сейчас у нас коллективная форма собственности, работники предприятия владеют паями. Видимо, этот факт и отпугивает потенциальных инвесторов. Вообще рыбакам приходится часто менять "вывески". Все дело в том, что законодательство стремительно меняется. Рыболовецким колхозом мы были еще в советские времена и им и вошли в перестройку. Но, как оказалось, налоговые требования, предъявляемые к нам, были не совместимы с понятием "колхоз". Они даже от нас годовые балансы не брали, поэтому под их давлением пришлось стать АОЗТ "Новый мир". Для этого пошли по пути акционирования, основным акционерам стал трудовой коллектив. Потом опять возникли проблемы с фискальщиками, и мы стали ЗАО РПК "Новый мир", провели необходимую перерегистрацию акций. Но в 1998 г. вышел Федеральный закон "О сельхозкооперации". Согласно ему предприятия имели неплохие налоговые льготы. Поэтому мы опять стали колхозом, где основной коллектив владел большинством паев. На собрании пайщиков открытым голосованием меня назначили на должность председателя колхоза. Последнее решение поменять форму собственности продиктовано прежде всего экономическими предпосылками. В этом году все налоговые льготы были убраны.

Эти позиции были доведены до трудового коллектива и пайщиков предприятия. Решили опять собрать собрание, и на нем большинство высказались за то, чтобы вновь вернуться к акционированию. Но на этот раз мы станем ОАО "Новый мир", все необходимые процедуры, которые предписывает законодательство, пока еще не завершены. Скорее всего, конец реорганизации совпадет с возвращением нашего флота с минтаевой путины. Нынешними акционерами станут пайщики, часть бывших акционеров и новые физические лица.

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