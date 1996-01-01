"Аскольд" на перепутье

Генеральный директор ОАО "Аскольд" Павел БОГДАНОВСКИЙ, возглавивший предприятие летом 2003 г., считает, что у машиностроителей все наладится. И поможет этому предстоящая смена собственников. О ближайших перспективах Павел Богдановский рассказал "ЗР".

- Каковы итоги работы "Аскольда" за прошлый год?

- К сожалению, пока могу дать данные только за 11 месяцев. Товарной продукции выпущено на 112 млн - на 129% больше сравнительно с уровнем 2003-го. Если взять и декабрь, думаю, в целом выйдем на 120 млн продукции. Примерно столько же реализовано. Год закончили с небольшой прибылью до 1 млн руб., тогда как в 2003 г. были убытки в 3 млн руб. Динамика налицо. Год минувший был экономически нелегким и эмоционально тяжелым, но мы прожили его достойно. По-прежнему в структуре производства доминирует судовое арматуростроение, занимающее более 70% от общего объема производства. В прошлом году удельный вес производства сельхозтехники уменьшился с более чем 15% до 9%, а арматуры вырос. Основные заказчики - судостроители России, например "Севмашпредприятие" из Северодвинска, "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод" , "Северная верфь", "Пролетарский завод" - все это Северо-Западный регион России. На Дальнем Востоке судостроение развито слабо. "Аскольд" продолжает оставаться лидером по части выпуска судовой арматуры в стране.

Как бы ни было трудно, мы дополнительно освоили за прошедший год выпуск курганской судовой арматуры - продукции, выпускавшейся ранее АО "Корвет" из Кургана. В минувшем году мы купили у него право выпуска его номенклатуры, осваивали технологии, и уже частично приступили к выпуску продукции. Этот проект был интересен многим, но достался именно нам. Надеемся, что 20% продаж в этом году придется на "курганскую" арматуру, на 20% увеличится объем продаж в целом благодаря этому в 2005 г. В прошедшем году мы несли только затраты на освоение этого производства.

- Говорят, у вас 3-месячная задолженность по зарплате и 4 работника завода даже приостановили работу в знак протеста против задержки получки. Сколько реально составляет задолженность?

- Во-первых, завод уже достался мне с двухмесячной задолженностью по зарплате, тянувшейся с 2002 г. Я пришел летом 2003 г. Экономической возможности не было погасить долги за этот период. Если бы мы сразу погасили их, не смогли бы вообще производить что-то. За прошедший год ситуация с зарплатой складывалась не лучшим образом. Но тем не менее каждый работник завода раз в месяц получал ее. Текущая зарплата идет. Мы взяли овердрафтные кредиты в арсеньевском отделении банка "Дальневосточное ОВК", чтобы погасить долг по зарплате. Думаю, окончательно рассчитаемся с работниками по старым долгам к маю.

Кстати, по данным нашей бухгалтерии, есть такие работники, которые дополнительно к зарплатному счету не хотят открыть счет овердрафтного кредита в банке, чтобы получить зарплату, поэтому они не могут получить деньги по собственной вине. 1,5 млн руб. задолженности по зарплате мы уже выдали.

- 21 декабря арсеньевский суд вынес в отношении вас решение о дисквалификации - отстранении от должности на год за задержку зарплаты. Вступило ли решение в силу?

- Истцом выступила арсеньевская прокуратура, куда, видимо, пожаловался кто-то из работников. Да, городской суд вынес такое решение в связи с задержкой зарплаты на тот момент в объеме 5,2 млн руб. за 1,5 месяца, но оно не вступило в силу. 10 февраля краевой суд должен рассмотреть мою апелляцию. С тех пор задолженность по зарплате удалось сократить до 3 млн руб. Суд состоялся после проверки прокуратуры. И он не учел мои аргументы, не услышал, что экономической возможности одновременного гашения всей задолженности у завода просто нет. А ведь мы направляем достаточно средств на зарплату - до 44% наших доходов. Но, видимо, городской суд и прокуратура в экономике разбираются гораздо лучше всех остальных, включая производственников. А проблема решается просто: если у тебя не хватает доходов, ты должен сократить свои расходы, в том числе на содержание "лишнего" аппарата. Но мы никого не сократили за прошедший период. А если бы в 2003 г. я сократил бы штаты, сегодня не было бы шума по поводу задержки зарплаты...

- Сколько инвестиций было вложено в развитие производства в прошлом году?

- Главное - освоение новой номенклатуры продукции - курганской. В покупку документации, технологий, материалов, в освоение нового производства вложено более 9 млн руб. Прошла также реконструкция в металлургическом цехе.

- Говорят, изготовленная "Аскольдом" полиграфтехника имеет большой успех.

- Продвижением нашей полиграфтехники на рынке занимается московский дистрибьютор, у нас заключен с ним договор. И наши машины действительно выставлялись на осенней московской выставке. Объем производства и продаж полиграфкомплексов вырос в два раза за прошедший год. Это объясняется ростом спроса на них, умелым маркетингом, сокращением цикла изготовления этой техники. Продали эти машины в Москву и центральные регионы России, за Урал.

- Насколько реализована в прошлом году лизинговая программа по производству сельхозмашин?

- Мы выпустили сельхозтехники за 2004 г. на 2 млн руб., что соответствует финансированию со стороны Продовольственного агентства. Таков был объем лизинговых продаж. В этом году заказа от Продагентства и краевого департамента сельского хозяйства не было вообще. И программа по производству сельхозтехники нами свернута. Наверное, эта техника не находит достаточного спроса.

- Что в "портфеле" на 2005 г.?

- Главные заказчики по-прежнему - судостроительные верфи. По сравнению с прошлым годом ожидаем увеличения заказов еще на 12%. Темпы роста такие же, как и в 2004 г. За счет роста заказов судовой арматуры и полиграфтехники. В этом году мы должны выйти на объем производства основной продукции на 130-140 млн руб. Уже просматриваются заказы на эту сумму. По предварительному прогнозу, выпустим в этом году и полиграфических комплексов на 18 млн руб. В незначительных объемах будем производить и продукцию для угольщиков и энергетиков.

Главная задача - создать мобильное, динамичное, управляемое предприятие. Ожидаются изменения в структуре управления производством, сокращение работников, прежде всего управленцев и вспомогательных рабочих, - примерно на 200 человек. Мы приведем в равновесие объем выпуска продукции и наши затраты. Основных рабочих сокращение не коснется, их, наоборот, не хватает.

- Каковы планы собственников в отношении завода?

- В планах - освоение новой продукции. В настоящее время происходит смена собственников. У завода в ближайшее время появятся два новых крупных акционера, близких к ведущим судостроительным компаниям России и к Минобороне. Одна компания из Москвы, у которой сильные позиции в военном судостроении, другая - с Северо-Запада, чьи позиции сильны в гражданском судостроении. Они понимают, что предприятие, находящееся сегодня в условиях растущего рынка, в будущем будет иметь прибыль.