www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Аскольд" на перепутье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Генеральный директор ОАО "Аскольд" Павел БОГДАНОВСКИЙ, возглавивший предприятие летом 2003 г., считает, что у машиностроителей все наладится. И поможет этому предстоящая смена собственников. О ближайших перспективах Павел Богдановский рассказал "ЗР".

- Каковы итоги работы "Аскольда" за прошлый год?

- К сожалению, пока могу дать данные только за 11 месяцев. Товарной продукции выпущено на 112 млн - на 129% больше сравнительно с уровнем 2003-го. Если взять и декабрь, думаю, в целом выйдем на 120 млн продукции. Примерно столько же реализовано. Год закончили с небольшой прибылью до 1 млн руб., тогда как в 2003 г. были убытки в 3 млн руб. Динамика налицо. Год минувший был экономически нелегким и эмоционально тяжелым, но мы прожили его достойно. По-прежнему в структуре производства доминирует судовое арматуростроение, занимающее более 70% от общего объема производства. В прошлом году удельный вес производства сельхозтехники уменьшился с более чем 15% до 9%, а арматуры вырос. Основные заказчики - судостроители России, например "Севмашпредприятие" из Северодвинска, "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод" , "Северная верфь", "Пролетарский завод" - все это Северо-Западный регион России. На Дальнем Востоке судостроение развито слабо. "Аскольд" продолжает оставаться лидером по части выпуска судовой арматуры в стране.

Как бы ни было трудно, мы дополнительно освоили за прошедший год выпуск курганской судовой арматуры - продукции, выпускавшейся ранее АО "Корвет" из Кургана. В минувшем году мы купили у него право выпуска его номенклатуры, осваивали технологии, и уже частично приступили к выпуску продукции. Этот проект был интересен многим, но достался именно нам. Надеемся, что 20% продаж в этом году придется на "курганскую" арматуру, на 20% увеличится объем продаж в целом благодаря этому в 2005 г. В прошедшем году мы несли только затраты на освоение этого производства.

- Говорят, у вас 3-месячная задолженность по зарплате и 4 работника завода даже приостановили работу в знак протеста против задержки получки. Сколько реально составляет задолженность?

- Во-первых, завод уже достался мне с двухмесячной задолженностью по зарплате, тянувшейся с 2002 г. Я пришел летом 2003 г. Экономической возможности не было погасить долги за этот период. Если бы мы сразу погасили их, не смогли бы вообще производить что-то. За прошедший год ситуация с зарплатой складывалась не лучшим образом. Но тем не менее каждый работник завода раз в месяц получал ее. Текущая зарплата идет. Мы взяли овердрафтные кредиты в арсеньевском отделении банка "Дальневосточное ОВК", чтобы погасить долг по зарплате. Думаю, окончательно рассчитаемся с работниками по старым долгам к маю.

Кстати, по данным нашей бухгалтерии, есть такие работники, которые дополнительно к зарплатному счету не хотят открыть счет овердрафтного кредита в банке, чтобы получить зарплату, поэтому они не могут получить деньги по собственной вине. 1,5 млн руб. задолженности по зарплате мы уже выдали.

- 21 декабря арсеньевский суд вынес в отношении вас решение о дисквалификации - отстранении от должности на год за задержку зарплаты. Вступило ли решение в силу?

- Истцом выступила арсеньевская прокуратура, куда, видимо, пожаловался кто-то из работников. Да, городской суд вынес такое решение в связи с задержкой зарплаты на тот момент в объеме 5,2 млн руб. за 1,5 месяца, но оно не вступило в силу. 10 февраля краевой суд должен рассмотреть мою апелляцию. С тех пор задолженность по зарплате удалось сократить до 3 млн руб. Суд состоялся после проверки прокуратуры. И он не учел мои аргументы, не услышал, что экономической возможности одновременного гашения всей задолженности у завода просто нет. А ведь мы направляем достаточно средств на зарплату - до 44% наших доходов. Но, видимо, городской суд и прокуратура в экономике разбираются гораздо лучше всех остальных, включая производственников. А проблема решается просто: если у тебя не хватает доходов, ты должен сократить свои расходы, в том числе на содержание "лишнего" аппарата. Но мы никого не сократили за прошедший период. А если бы в 2003 г. я сократил бы штаты, сегодня не было бы шума по поводу задержки зарплаты...

- Сколько инвестиций было вложено в развитие производства в прошлом году?

- Главное - освоение новой номенклатуры продукции - курганской. В покупку документации, технологий, материалов, в освоение нового производства вложено более 9 млн руб. Прошла также реконструкция в металлургическом цехе.

- Говорят, изготовленная "Аскольдом" полиграфтехника имеет большой успех.

- Продвижением нашей полиграфтехники на рынке занимается московский дистрибьютор, у нас заключен с ним договор. И наши машины действительно выставлялись на осенней московской выставке. Объем производства и продаж полиграфкомплексов вырос в два раза за прошедший год. Это объясняется ростом спроса на них, умелым маркетингом, сокращением цикла изготовления этой техники. Продали эти машины в Москву и центральные регионы России, за Урал.

- Насколько реализована в прошлом году лизинговая программа по производству сельхозмашин?

- Мы выпустили сельхозтехники за 2004 г. на 2 млн руб., что соответствует финансированию со стороны Продовольственного агентства. Таков был объем лизинговых продаж. В этом году заказа от Продагентства и краевого департамента сельского хозяйства не было вообще. И программа по производству сельхозтехники нами свернута. Наверное, эта техника не находит достаточного спроса.

- Что в "портфеле" на 2005 г.?

- Главные заказчики по-прежнему - судостроительные верфи. По сравнению с прошлым годом ожидаем увеличения заказов еще на 12%. Темпы роста такие же, как и в 2004 г. За счет роста заказов судовой арматуры и полиграфтехники. В этом году мы должны выйти на объем производства основной продукции на 130-140 млн руб. Уже просматриваются заказы на эту сумму. По предварительному прогнозу, выпустим в этом году и полиграфических комплексов на 18 млн руб. В незначительных объемах будем производить и продукцию для угольщиков и энергетиков.

Главная задача - создать мобильное, динамичное, управляемое предприятие. Ожидаются изменения в структуре управления производством, сокращение работников, прежде всего управленцев и вспомогательных рабочих, - примерно на 200 человек. Мы приведем в равновесие объем выпуска продукции и наши затраты. Основных рабочих сокращение не коснется, их, наоборот, не хватает.

- Каковы планы собственников в отношении завода?

- В планах - освоение новой продукции. В настоящее время происходит смена собственников. У завода в ближайшее время появятся два новых крупных акционера, близких к ведущим судостроительным компаниям России и к Минобороне. Одна компания из Москвы, у которой сильные позиции в военном судостроении, другая - с Северо-Запада, чьи позиции сильны в гражданском судостроении. Они понимают, что предприятие, находящееся сегодня в условиях растущего рынка, в будущем будет иметь прибыль.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru