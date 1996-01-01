Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) увеличила сбор доходов в 2004 г. на 17,7% - до 1 трлн 973,9 млрд руб., сообщается в информации, размещенной на сайте ФНС в Интернете.

Таким образом, в 2004 г. в федеральный бюджет страны поступило администрируемых ФНС доходов (включая единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет) на 297,3 млрд руб. больше, чем в 2003 г.