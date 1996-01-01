Строительство Восточного маршрута может быть ускорено

Как сообщает сайт компании "Транснефть", министр промышленности и энергетики России Виктор ХРИСТЕНКО издал приказ о реализации мероприятий, связанных с проектированием и строительством трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Подразделениям Минпромэнерго совместно с ОАО "АК "Транснефть" и заинтересованными организациями с участием представителей Минэкономразвития и МПР России предложено обеспечить проработку по этапам строительства в срок до 15 марта 2005 г.

Департаменты Минпромэнерго совместно с ОАО "АК "Транснефть" должны внести предложения по источникам и механизмам частичного финансирования за счет средств федерального бюджета работ по проектированию и строительству нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", сокращению сроков реализации указанного проекта, в том числе предложения о предоставлении налоговых и таможенных льгот.