"Зеленый крест" хочет компромисса

Своего рода сенсацией завершился в минувшую пятницу в Арбитражном суде Приморского края очередной раунд спора между Дальневосточной экологической организацией "Зеленый крест" и ОАО "Транснефть", сообщает "Восток-Медиа".

Уже после объявления перерыва в слушаниях (по ходатайству "Транснефти" суд отложил рассмотрение дела на 18 марта) представитель экологов сделал заявление, предложив сторонам заключить мировое соглашение.

Любопытно, что за два дня до этого "Зеленый крест" вручил "Транснефти" уточненный пакет исковых требований. Наряду с ранее заявленными (предоставить истцу для проведения общественной экологической экспертизы материалы и документы, связанные с намеченным строительством нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан") здесь появился пункт о признании недействительным уже готового заключения государственной экологической экспертизы объекта "в части предоставления материалов и Заключения общественной экологической экспертизы РБОО "Общественная экология", а также требование "временно приостановить" действие ряда ключевых пунктов распоряжения Правительства РФ от 31.12.2004 г. о проектировании и строительстве нефтепровода. Но и уточненные исковые требования судом были отклонены.

Видимо, проигрыши и побудили "Зеленый крест" искать пути компромисса с "Транснефтью" и другими ответчиками.