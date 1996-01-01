У хабаровчан бизнес лучше?

Хабаровский край награжден дипломом победителя Федерального конкурса "Лучший регион (субъект) Российской Федерации".

Как сообщили в пресс-центре правительства Хабаровского края, этой награды регион удостоен за создание наиболее эффективной законодательной базы для развития малого и среднего бизнеса. Награждение состоялось в рамках "Дней малого и среднего бизнеса", прошедших в Москве.

"Хабаровский край впервые стал участником "Дней малого и среднего бизнеса", - рассказала заместитель начальника отдела малого предпринимательства Минэкономразвития Валентина ПАРФЕНОВА. Одним из главных мероприятий стала выставка продукции предприятий малого и среднего бизнеса".