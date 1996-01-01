Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эпоха бума закончилась
Вчера в Третьяковском проезде, одном из фешенебельных кварталов Москвы, в качестве обычного предложения в бутике 'Tiffany's' можно было увидеть золотое ожерелье с жемчугом и бриллиантами ценой около 14 тыс. фунтов. Самые скромные аксессуары, мерцающие в витринах бутиков 'Gucci', 'Dolce & Gabbana' и 'Tod's' за спинами рослых охранников, стоят больше, чем средний россиянин зарабатывает за год. По утверждению экономистов, длившийся целое пятилетие экономический бум в России подошел к концу.
Для толстосумов рядом распахнули свои двери автосалоны Bentley, Maserati и Ferrari. Однако менее чем за месяц до празднования православного Рождества, и несмотря на установившуюся теплую для этого времени года погоду, магазины, где отовариваются российские богачи, практически пустовали.
По мнению экспертов, пока слишком рано говорить об экономическом спаде, который приходит на смену длившемуся в течение всех пяти лет президентства Владимира Путина бурному экономическому росту. Вместе с тем экономисты и даже представители правительства утверждают, что период экономического бума, в результате которого в Москве появилось больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира, подошел к концу.
Согласно последним данным, темпы экономического роста достигли самого низкого за последние 22 месяца уровня. Показатели промышленного роста снизились до уровня, в последний раз отмечавшегося лишь после дефолта 1998 г.
По мнению экономиста из инвестиционной компании "Тройка Диалог" Антона Струченевского, "это нечто большее, чем просто замедление экономического роста. Во втором полугодии 2004 г. отмечались процессы стагнации в пяти ведущих отраслях промышленности".
Во время своего первого президентского срока В. Путин сформулировал в качестве своего важнейшего политического приоритета задачу об удвоении к концу десятилетия российского ВВП. По каналам государственного телевидения сейчас часто можно увидеть кадры, сильно напоминающие советское прошлое. Путин требует от министров прилагать еще больше усилий для достижения цели национального процветания.
Однако отмечавшиеся в этом году два небольших экономических спада привели к тому, что, даже согласно правительственным прогнозам, экономическая цель, поставленная президентом, может быть достигнута в лучшем случае не ранее 2012 года. Учитывая, что показатели экономического роста в ноябре текущего года по сравнению с соответствующими данными за ноябрь предыдущего года снизились на 4,5%, для достижения этой цели может потребоваться и значительно больше времени. Нельзя не отметить, что экономический спад происходит в то самое время, когда мировые цены на нефть - главный источник национального богатства России, находятся на рекордно высокой отметке.
Придя к власти в стране в 2000 г., В. Путин заложил основы для широкомасштабных реформ в области экономики. Главе Минэкономразвития Герману Грефу были даны широкие полномочия по проведению либеральной экономической реформы западного образца, что способствовало притоку в страну иностранных инвестиций. Однако в последние два года президент больше прислушивался к мнению представителей силовых ведомств - бывших своих коллег из спецслужб, с трудом терпящих либеральную демократию западного толка и слабо разбирающихся в законах экономики. В результате в стране наступил новый спад деловой активности.
Некоторые экономисты полагают, что Россия в настоящее время находится на пороге возвращения к системе государственного контроля над экономикой.
Согласно новому законопроекту, который будет представлен на рассмотрение депутатов Госдумы в начале следующего года, иностранцам, желающим посетить или поселиться в России, может быть отказано в выдаче въездной визы в случае, если они проявят неуважение к стране или органам власти. Иностранцам, которые своими действиями нанесут оскорбление 'духовным, культурными общественным ценностям' России, въезд в страну также будет заказан.
The Daily Telegraph. Опубликовано на сайте ИноСМИ.Ru
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Сахалин решил не ждать моста
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Сахалинские драйверы
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- Рыбаки Сахалина добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги