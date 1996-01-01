Эпоха бума закончилась

Вчера в Третьяковском проезде, одном из фешенебельных кварталов Москвы, в качестве обычного предложения в бутике 'Tiffany's' можно было увидеть золотое ожерелье с жемчугом и бриллиантами ценой около 14 тыс. фунтов. Самые скромные аксессуары, мерцающие в витринах бутиков 'Gucci', 'Dolce & Gabbana' и 'Tod's' за спинами рослых охранников, стоят больше, чем средний россиянин зарабатывает за год. По утверждению экономистов, длившийся целое пятилетие экономический бум в России подошел к концу.

Для толстосумов рядом распахнули свои двери автосалоны Bentley, Maserati и Ferrari. Однако менее чем за месяц до празднования православного Рождества, и несмотря на установившуюся теплую для этого времени года погоду, магазины, где отовариваются российские богачи, практически пустовали.

По мнению экспертов, пока слишком рано говорить об экономическом спаде, который приходит на смену длившемуся в течение всех пяти лет президентства Владимира Путина бурному экономическому росту. Вместе с тем экономисты и даже представители правительства утверждают, что период экономического бума, в результате которого в Москве появилось больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира, подошел к концу.

Согласно последним данным, темпы экономического роста достигли самого низкого за последние 22 месяца уровня. Показатели промышленного роста снизились до уровня, в последний раз отмечавшегося лишь после дефолта 1998 г.

По мнению экономиста из инвестиционной компании "Тройка Диалог" Антона Струченевского, "это нечто большее, чем просто замедление экономического роста. Во втором полугодии 2004 г. отмечались процессы стагнации в пяти ведущих отраслях промышленности".

Во время своего первого президентского срока В. Путин сформулировал в качестве своего важнейшего политического приоритета задачу об удвоении к концу десятилетия российского ВВП. По каналам государственного телевидения сейчас часто можно увидеть кадры, сильно напоминающие советское прошлое. Путин требует от министров прилагать еще больше усилий для достижения цели национального процветания.

Однако отмечавшиеся в этом году два небольших экономических спада привели к тому, что, даже согласно правительственным прогнозам, экономическая цель, поставленная президентом, может быть достигнута в лучшем случае не ранее 2012 года. Учитывая, что показатели экономического роста в ноябре текущего года по сравнению с соответствующими данными за ноябрь предыдущего года снизились на 4,5%, для достижения этой цели может потребоваться и значительно больше времени. Нельзя не отметить, что экономический спад происходит в то самое время, когда мировые цены на нефть - главный источник национального богатства России, находятся на рекордно высокой отметке.

Придя к власти в стране в 2000 г., В. Путин заложил основы для широкомасштабных реформ в области экономики. Главе Минэкономразвития Герману Грефу были даны широкие полномочия по проведению либеральной экономической реформы западного образца, что способствовало притоку в страну иностранных инвестиций. Однако в последние два года президент больше прислушивался к мнению представителей силовых ведомств - бывших своих коллег из спецслужб, с трудом терпящих либеральную демократию западного толка и слабо разбирающихся в законах экономики. В результате в стране наступил новый спад деловой активности.

Некоторые экономисты полагают, что Россия в настоящее время находится на пороге возвращения к системе государственного контроля над экономикой.

Согласно новому законопроекту, который будет представлен на рассмотрение депутатов Госдумы в начале следующего года, иностранцам, желающим посетить или поселиться в России, может быть отказано в выдаче въездной визы в случае, если они проявят неуважение к стране или органам власти. Иностранцам, которые своими действиями нанесут оскорбление 'духовным, культурными общественным ценностям' России, въезд в страну также будет заказан.

The Daily Telegraph. Опубликовано на сайте ИноСМИ.Ru