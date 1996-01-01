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Как набрать персонал?
То, что очень важно не ошибиться при приеме на работу первых сотрудников, может подтвердить большинство из тех, кто хотя бы раз в жизни брался за организацию собственного дела.
Но многим предпринимателям, нанимающих своего первого работника, услуги опытного рекрутера еще не по карману. Что делать в такой ситуации? Эта статья, составленная по советам и рекомендациям, полученным от индивидуальных предпринимателей Хабаровского края из своего опыта, возможно, поможет вам при организации бизнеса.
Не будьте слишком напористы
Люди, решившие начать собственное дело, обычно имеют хороший опыт продаж и могут убедить человека, что он подходит для выполнения определенной деятельности. Но, если после знакомства с вами и вашей фирмой человек сомневается, работать ему у вас или нет, то не стоит склонять его. Результат этого может быть отрицательным и плохо сказаться на развитии вашего бизнеса, т.к. с самого первого дня единственное, чем будет занят такой работник постоянно, - это задавать себе один и тот же вопрос: правильно ли я поступил, что ушел с прежней работы, не слишком ли многим я рискую, работая здесь?
Не собирайте исключительно старых друзей
Первая мысль, которая придет вам в голову при организации собственного дела, - это пригласить людей, которых вы знаете и которым доверяете, или тех, с кем вы, к примеру, добились успеха в одном из предыдущих проектов. Но это не всегда бывает верно. Подумайте, чего вы добиваетесь, принимая на работу бывших сослуживцев и хороших друзей. Не стремитесь ли вы в этой ситуации, вместо того чтобы искать профессионалов с теми качествами, которые помогут новому предприятию развиваться, просто оказаться среди людей, которых знаете?
У вас, несомненно, может быть на примете классный директор по продажам, который в крупной компании успешно вывел на рынок новый продукт. Но задайте себе вопрос, будет ли он столь же удачлив в маленькой компании без поддержки и репутации известной фирмы у себя за плечами. К тому же, когда вы хотите создать новый продукт и в новых условиях, нужен новый подход. Если все ваши сотрудники раньше работали вместе, то вы, скорее всего, пойдете проторенным путем и можете потерпеть неудачу. Вам нужны люди, обладающие опытом, отличным от вашего. Только в этом случае вы будет по-разному подходить к решению вопросов.
Думайте как венчурный капиталист
Прежде чем искать инвесторов, посмотрите на свою команду глазами венчурного капиталиста. Штат компании должен быть укомплектован. К примеру, вы опытный инженер и у вас есть некая техническая разработка, но нет менеджера по продажам, как долго вы сможете сами заниматься поиском клиентов? Или вы инженер и у вас есть менеджер по продажам, но некому контролировать расходы. Сколько вам самому потребуется на изучение бухгалтерского учета? Одним словом, изначально в вашей команде должны быть все те, кто может повысить ваши шансы на успех.
Записывайте все
Письменное указание размера заработной платы и бонусов, условий работы и служебных обязанностей сотрудников на начальном этапе развития бизнеса многим предпринимателя кажется излишним. Но не стоит недооценивать значимости данного документа. Помимо того, что подпись подчиненного под ним может помочь вам в будущем избежать ненужных юридических и финансовых проблем при возникновении каких-либо разногласий между вами, не стоит забывать и том, что наличие подобного рода договоренностей может сказаться и на вашей дальнейшей карьере.
Персонал - это люди, и их мнение может повлиять на вашу репутацию. Кто знает, возможно, через пару лет вы захотите продать процветающий бизнес и основать новый или решите начать все заново в случае провала вашего предыдущего начинания. Также не исключено, что однажды вам надоест быть предпринимателем, и вы опять станете наемным служащим? А мир, как ни крути, тесен.
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